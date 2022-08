De Dun-le-Palestel à l'Allemagne, il monte son entreprise de DJ et danses latines

C'est un parcours fulgurant qu'a fait Cédric, alias DJ Cedrix : de la Creuse à l'Est de la France et même jusqu'en Allemagne et en Suisse. Le jeune homme, qui a grandi à Dun-le-Palestel, a ouvert son entreprise de DJ et de danses latines.