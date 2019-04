De fleurs en concerts… Quelques idées de sorties à faire en Périgord, ce week-end

Un festival, des fleurs, un cochon, des jeunes et un orgue ; quelques idées de sorties pour ce week-end des samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Les animations fleurissent, ce week-end !

Présentation du « Hoop Festival » samedi à Saint-Jory-las-Bloux

Des concerts, des expos, des ateliers dégustations : c’est tout cela, le « Hoop Festival » qui se prépare pour le mois d’août à Saint-Jory-Las-Bloux, en Périgord Vert. Pour promouvoir ce festival, comprenant à son programme 4 concerts de groupes locaux, l’exposition d'un illustrateur et des ateliers de dégustation, une soirée de promotion est organisée par l’école de Savignac demain samedi, de 19h à 3h du matin. Si tard ? Oui, car les organisateurs ont bien l’intention de faire la fête avant l’heure à la salle des fêtes de Saint-Jory-Las-Bloux où l’entrée est de 5 euros. Il vous sera ainsi présenté : un Duo Rock Électrique, un Duo organique, voluptueux et sensible, du Dark disco et Techno, un D-J Disco, House et groove, & des illustrations où se mélangent les machines aux vivants, le dessin à la photo ou bien encore la douceur poétique à la violence guerrière… Tout un programme…

Le Buisson fleurit à Cadouin, dimanche

Une des premières foires aux fleurs de la région, avec des arbres, des arbustes et des plants pour agrémenter vos jardins et balcons vous attend ce dimanche, de 8h à 18h au Buisson-de-Cadouin...

« Tout est bon dans le cochon » ; il n’y aura rien à jeter, samedi dans le canton de Thiviers…

Si quelque aspect du cochon reste pour vous un peu flou, un peu incertain, alors « La vérité sur le cochon » vous éclairera. Tout y est, et même plus. Un conférencier imposant, parfois un peu effrayant, vous fait partager son enthousiasme pour cette espèce si familière et si mal connue. Adoré, dévoré, détesté, haï, méprisé, le cochon cristallise en effet bien des passions que notre conférencier s’emploie à décrypter. À l’appui de ses dires, il n’hésite pas à empoigner un instrument de musique pour entonner d’une voix puissante quelques couplets inattendus. On rit beaucoup, parfois jusqu’aux larmes, on apprend, on découvre... À la fin on est moins bête qu’au début. Tout comme le cochon ! Spectacle humoristique de Bruno Martins, « La vérité sur le cochon » vous sera dévoilée ce samedi à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Paul-la-Roche…

L’événement s’intitule « ORAJ » ; il s’agit de rencontres artistiques pour la jeunesse, samedi en Périgord Noir…

Dans le cadre du développement de ses actions à destination de la jeunesse, la Communauté de Communes du pays de Fénelon, en partenariat avec l'ADéTA et le Conseil Départemental de la Dordogne, co-organisent une journée de rencontres artistiques pluridisciplinaires. Il s'agit de permettre aux artistes en herbe du Périgord Noir de se rencontrer pour élargir leur champ de découvertes et de compétences des arts de la scène. Rendez-vous à Carsac-Aillac ce samedi de 9h à 19h. Les jeunes pourront s’inscrire dans l’un des ateliers proposés : cirque, hip-hop, percussion, arts plastiques, photo, théâtre technique et cirque. À la fin de la résidence, familles et amis seront invités à assister à la restitution du travail de création des jeunes.

Un concert « Orgue et chant » vous est proposé ce dimanche à Saint-Astier…

L’association des Amis de l’orgue de Saint-Astier vous propose en effet des duos et airs célèbres pour agrémenter votre journée dominicale… D’une réelle complicité musicale, les chanteuses lyriques Paule Dubrigny et Camille Merckx chanteront des airs et duos célèbres d’opéra. Elles seront accompagnées par Denis Chevalier à l’orgue. Un dialogue passionné entre la majesté de l’orgue et de merveilleuses voix. Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue du concert en compagnie des artistes ; le concert débute à 17h, ce dimanche, en l’église de Saint-Astier.