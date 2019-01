De friche militaire à friche culturelle, la halle Tropisme ouvre ses portes à Montpellier

Montpellier, France

Ses créateurs veulent en faire la première "friche culturelle" de Montpellier. Un lieu branché qui ouvre ses portes ce vendredi sur le site de l'ancienne école d'infanterie, en face du parc Montcalm : la halle Tropisme. C'est la première concrétisation du projet de "cité créative", toujours en cours de réalisation.

L'immense hangar désaffecté de 4 000 m² a été réhabilité en espace de vie et de travail ouvert à tous. Un lieu multifonction qui n'oublie pas pour autant son passé : des inscriptions, des tuyaux apparents, témoignent encore de l'existence de l'ancienne halle construite en 1913 pour l'entretien des engins de l'armée. Aujourd'hui, finie la mécanique, la Halle Tropisme est ce qu'on appelle un "tiers lieu", pour désigner ces espaces intermédiaires, entre le travail et la maison.

Scène culturelle, lieu de vie et de rencontre

Travail d'abord, avec l'accueil de 180 professionnels du monde de la création : des architectes, des graphistes, des urbanistes, des communicants aussi. Un lieu de vie et de culture également, avec le café Tropisme pour se restaurer avant un débat, après une expo ou en marge d'un concert., avec une jauge maximale de 600 spectateurs. Personne n'est oublié, puisque c'est aussi un lieu d'activités pour enfants avec des espaces de jeux, des ateliers.

✨✨Découvrez le village d'entrepreneurs de la Halle✨✨

Ce weekend, vous pourrez faire connaissance avec les quelques 180 entrepreneurs qui vont y habiter au quotidien ! https://t.co/1HaDkq26A5pic.twitter.com/pSVCViTHjg — Tropisme (@tropismeMtp) January 16, 2019

La Halle Tropisme est la première née d'un quartier toujours en gestation où une école, un campus créatif, des logements ou encore des studios de cinéma verront bientôt le jour. L'inauguration est prévue ce vendredi, avec des festivités tout le week-end, programmation enfant samedi après-midi et dimanche matin, concerts électro et hip-hop pour les grands ce soir et demain, samedi.