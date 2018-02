De la truffe, du chocolat, du bien-être, du théâtre et une belle balade ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 3 et dimanche 4 février 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Si vous vous débrouillez bien, vous serez plus zen lundi, après avoir profité de chacune de ces sorties dans le département…

Balade-découverte au bord du lac de l'Escourou, dimanche

Dans le cadre de la « Journée mondiale des zones humides » qui se déroule (comme son nom ne l’indique pas) de fin janvier à fin février, une jolie balade-découverte est proposée dimanche au lac de l’Escourou, à Saint-Sulpice-d’Eymet. Cette sortie nature gratuite, ouverte à tous les publics, sera encadrée par des naturalistes et des ornithologues expérimentés de la LPO (la Ligue pour la Protection des Oiseaux) et de la Sépanso (la fédération régionale des associations de protection de la nature de la région Aquitaine). Le superbe plan d’eau, sur les rives duquel ils vont vous guider, dispose en amont, soit à l'embouchure du ruisseau de l’Escourou, d'une zone humide de qualité. Cette zone bénéficie d’une couverture végétale spécifique qui offre un lieu d'hébergement privilégié pour nombre d'oiseaux (sédentaires et migrateurs), ainsi que poissons, reptiles et mammifères. Une balade-découverte qui vous permettra également de suivre le parcours d'interprétation naturaliste installé sur la rive Eymétoise du lac de l'Escourou, qui confirme ainsi son statut de site d'exception en Pays d'Eymet. Un lieu à mieux connaître, pour mieux le protéger ! Prévoyez des vêtements adaptés, des bottes et des jumelles, et rendez-vous dimanche, à 9h30 précises, au parking situé du côté de Saint-Sulpice-d'Eymet, à 4 km d'Eymet, en direction de Sainte-Foy-la-Grande, puis Soumensac.

Théâtre avec « Irène » au Théâtre de la Poivrière de Saint-Astier, ce week-end

Henrik Ibsen est un dramaturge norvégien auteur, entre autres, de « Peer Gynt »… Mais c’est une autre œuvre d’Henrik Ibsen que vous propose d’applaudir le Théâtre de la Poivrière de Saint-Astier, ce week-end, « Irène », d’après une œuvre dont le titre n’appelle pas franchement à la pure rigolade : « Quand nous nous réveillerons d’entre les morts ». L’histoire conte les retrouvailles d’un sculpteur devenu très célèbre par une œuvre monumentale au sujet universel, « La Résurrection », qu’il a su réaliser avec la tendre mais pudique présence d’un modèle d’une beauté exceptionnelle. Quelques années plus tard, il est désormais riche mais désespéré, alors qu’elle est devenue folle et obsédée par l’idée de tuer. Les désarrois de ce couple vont se faire jour entre un passé magique et un présent désastreux. « Irène » vous est proposée au Théâtre de la Poivrière de Saint-Astier samedi à 20h30, et dimanche à 16h ; l’entrée est à 10 euros et la réservation est conseillée au 05 53 03 54 61.

Salon du Bien-être et des Médecines douces, ce week-end à Thenon

L’Office de Tourisme Vézère Périgord Noir vous invite à la 3ème édition du Salon du Bien-être et des Médecines douces samedi et dimanche à Thenon, de 10h à 19h ; l’entrée est gratuite. En continu, les exposants vous accueillent entre massages, aromathérapie, shiatsu, feng shui, naturopathie, réflexologie plantaire, litho-thérapie, musicothérapie, tambours amérindiens et autres. L’animation musicale et visuelle est confiée durant tout le salon à Pier Andrea, artiste créatif culturel créateur d’ambiances évocatrices et poétiques, et à Chantal Fournet avec sa harpe de cristal. Quatorze conférences et ateliers participatifs, gratuits et sans réservation, sont organisés sur les deux jours. Une restauration bio est proposée sur place. Le salon se tient à la salle du marché couvert de Thenon, accolée à la mairie.

Fête de la Truffe à Campagnac-lès-Quercy, ce week-end

Située en Périgord Noir à la limite du Lot, la commune de Campagnac-lès-Quercy organise ce week-end la 8ème édition de sa Fête de la Truffe. Samedi, randonnée des truffières à 14h pour un parcours de 6km à la découverte du terroir à truffes avec, au retour à la salle des fêtes, une brouillade aux truffes. A 16h30, agape truffée et spectacle « Quand la mélano fait son show » avec David Reybier (10 euros à l’inscription). Dimanche, de 9h30 à midi : marché aux truffes avec le groupement des trufficulteurs du Périgord Noir, avec de multiples animations tout au long de la matinée. De 10h30 à 12h30, une dégustation de mets aux truffes vous sera proposée par des chefs du Périgord Noir : Jacky Vasseur, Maxime Lebrun du « Grand Bleu » à Sarlat et Francis Dousseau, ancien chef du « Plaisance » à Vitrac. De midi 30 à 15h30, enfin, restaurations gastronomiques avec repas aux truffes en 5 services à la salle socio-culturelle et salle du bistrot 24 (pour un menu à 42 euros), concocté par Bruno Marien, du restaurant « Ô plaisirs des sens » à La Roque Gageac, et plateaux gourmands à la salle des fêtes (pour 20 euros) avec au service Xavier Bertrand.

Chandeleur au musée du chocolat Bovetti, samedi

Ce samedi, petits et grands vont pouvoir apprécier le Musée du Chocolat Bovetti avec une gourmandise toute particulière. Au programme : des visites (avec des départs possibles à 14h30, 15h30 et 16h30) suivies de dégustations de crêpes Saint-Michel à tartiner soi-même avec les produits de la maison. Chacun agrémentera selon ses goûts et son humeur ces délicieuses crêpes d'une farandole de pâtes à tartiner plus savoureuses les unes que les autres : aux noisettes, aux amandes ou noix du Périgord, au chocolat au lait ou au chocolat noir, toutes élaborées avec du chocolat pur beurre de cacao, sans adjonction d'huile de palme, selon les recettes exclusives de la maison. Le tarif unique de l'entrée au Musée, 3,90€, comprend la visite et la participation à la « crêpe party », quelle que soit la taille de l'appétit des visiteurs...