De grands bâtiments en carton s’élèvent pour lancer un nouvel été au Havre

Le Havre, France

Sous un grand soleil, une trentaine de personne s'affaire sur ce qui ressemble à une petite maison. Certains portent des poutres en carton, d'autres les imbriquent. Dorothée retombe en enfance : "on construit une grande cabane et ici, je suis à l'ombre ! Il y a une petite brise, c'est bien pour nous, moins pour les structures."

Les bâtiments sont uniquement composés de cartons et de scotchs © Radio France - Marcellin Robine

Depuis le 1er juin, environ 1500 havrais ont participé à la construction des pièces de ce gigantesque jeu de construction. Parmi les bâtiments en partie montés, on peut repérer plusieurs œuvres d'inspiration Auguste Perret. Il y a aussi un phare qui s'est écroulé à cause du vent. Ce n'est pas un problème pour l'artiste Olivier Grossetête. "La chute fait partie des possibilités, on sait que quand on construit avec des cartons, la fin de la construction est déjà prévue. C'est le temps du jeu, du partage qui est important."

Les œuvres seront détruites dimanche après un pique-nique © Radio France - Marcellin Robine

Le public est invité à poursuivre la construction des 14 bâtiments ce samedi, avec une église Saint Joseph en carton qui pourrait dépasser les 30 mètres si le vent ne souffle pas trop sur Le Havre... Les œuvres seront détruites dimanche après-midi par le public après un pique-nique géant. France Bleu Normandie sera en direct du Havre samedi matin de 10h à 12h30 pour vous faire vivre le lancement de cette nouvelle saison artistique.

Et après ?

Un été au Havre se poursuit jusqu'au 22 septembre avec de nouvelles installations à découvrir dans les rues : une voiture bizarre dans la cour de l'hôtel Dubocage de Bléville, une maison déformée avenue Foch, un curieux personnage dans les Halles centrales... De nombreuses surprises à voir pendant 3 mois.