De gros travaux à la forteresse antique de Jublains pour éviter sa détérioration à cause d'une microalgue

La forteresse antique de Jublains va changer de couleur dans les prochains mois. Les pierres qui datent du IIe et IIIe siècle noircissent depuis quelques années à cause d'une microalgue, certains morceaux de murs sont affaiblis par l'humidité. Alors le conseil départemental de la Mayenne, propriétaire du principal site gallo-romain de l'Ouest de la France, a décidé de mener de gros travaux pendant deux ans.

Les pierres vont être nettoyées avec de la vapeur d'eau surchauffée, sous contrôle des monuments historiques. Des fouilles vont également être réalisées pendant les travaux. Elles vont peut-être permettre d'en savoir plus sur cette forteresse s'enthousiasme Valérie Séchet, médiatrice au musée archéologique de Jublains.

"On a hâte de voir ce chantier commencer parce qu'on ne peut plus aller partout dans la forteresse. Donc on a restreint notre champ de visite alors que là, avec les travaux, on proposera peut-être des visites particulières pour suivre justement l'avancée de ces travaux. Et puis après, évidemment, ça enrichira notre discours pour les visites du musée, etc..."