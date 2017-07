De jeunes agriculteurs, de la musique… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Fêtons la Terre et la musique ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

« Terre en fête » dimanche à Saint-Méard-de-Drône

Tout comme les disquaires, les Jeunes Agriculteurs de la Dordogne sont des « Pros du sillon » ; ils entendent vous le démontrer ce dimanche… Le syndicat des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne organise sa 36ème fête de l’agriculture, plus communément appelée « Terre en Fête », à Saint-Méard-de-Drône (dans le canton de Ribérac). Il s’agit de la plus grande manifestation de plein champ de Dordogne, sur plus de 25 hectares, et près de 5.000 visiteurs sont attendus sur la journée. « Terre en Fête », c’est tout d’abord un grand événement agricole départemental venant récompenser les meilleurs laboureurs de toute la Dordogne. C’est aussi l’occasion de découvrir l’agriculture périgourdine sur un site idéalement aménagé pour recevoir du public. Dans un cadre exceptionnel, chacun pourra s’amuser et fêter le dynamisme de notre agriculture. Au programme de cette journée : une véritable épreuve sportive où les compétiteurs équipés de leurs tracteurs et charrues se disputeront le titre de champion départemental ! Une multitude d’animations pour tous les publics et pour tous les goûts viendra compléter le programme. Rendez-vous donc dimanche à Saint-Méard-de-Drône sur le site de « Terre en Fête », pour un voyage dans les coulisses de ce beau métier d’agriculteur…

29ème Festival du Périgord Pourpre « L'été Musical en Bergerac »

Chaque été, une vingtaine de spectacles, des lieux prestigieux : un des festivals les plus originaux du grand sud-ouest. L’Association « ABC Musique » (Abbayes, Bastides et Châteaux en Musique), implantée dans le Périgord Pourpre, Sud Dordogne, depuis bientôt 30 ans, est créatrice et organisatrice de ce Festival du Périgord Pourpre, qui va se dérouler cette année de ce dimanche au vendredi 18 août, de Monpazier à Biron en passant par Saint-Avit-Sénieur et Lanquais. L’association a voulu dès l’origine l’ouvrir à tous les genres artistiques et a su en faire un événement culturel incontournable. La diversité des spectacles proposés, faisant une large place à la musique classique, mais aussi au jazz, aux musiques traditionnelles, à la danse et au théâtre, exprime la volonté d’ABC Musique de se placer loin de tout didactisme, et de croire en l’universalité spontanée du langage musical qui, dans l’épanouissement d’un climat chaleureux, ne connaît aucune frontière, ni géographique, ni intellectuelle. Premier spectacle ce dimanche, 21h en l’église de Monpazier avec le Chœur de Royal Holloway. Entrée : 30 euros.

29ème Festival « Musique en Périgord »

Des musiques pour tous, toutes les musiques ! Du 30 juillet au 12 août 2017, Musique en Périgord organise son 29ème Festival. Comme à l’accoutumée, le programme permettra un accès à un large éventail musical, en explorant cette année encore un domaine varié : Musique de Chambre, Musique Baroque, Jazz, Musique médiévale entre autres seront au programme avec, bien entendu, un concert destiné au Jeune Public. Les églises des villages d’Audrix, des Eyzies-de-Tayac, de Saint-Chamassy, de Saint-Cyprien, les Bords de Vézère au Bugue, le Foyer de Saint-Cyprien et le parc du Château de Campagne serviront de cadre au Festival, ainsi que le Gouffre de Proumeyssac. Premier concert ce dimanche avec les Polyphonies occitanes de Cocanhako ; c’est à 18h en bord de Vézère au Bugue. L’entrée est à 20 euros.

Les 20 ans du festival des bandas à Saint-Astier

Pour l’association « Fet'Astier » qui organise cet événement, cette année est d’importance puisque l’on célèbre la 20ème édition de ce festival musical, festif et convivial… Vendredi soir, ouverture à 20h autour d’un repas et de 3 groupes musicaux ; 3 bandas qui défileront ensuite dans les rues. Une nouveauté vous sera proposée le samedi avec un spectacle de vaches landaises au stade du Roc ; deux séances se succèderont à 16h puis 18h. Mais revenons-en aux bandas… Le pic de la manifestation sera incontestablement la 20ème nuit des bandas, samedi à partir de 20h, avec pas moins de 250 musiciens présents pour un grand défilé… Vous aurez toute la soirée et une partie de la nuit pour profiter des 10 formations présentes, puisque le final est attendu à partir d’1h30 du matin. Le dimanche matin, évidemment, tout le monde sera bien fatigué, mais une banda est réquisitionnée pour défiler pendant le marché ; on renverra tout le monde au dodo à midi. L’entrée est gratuite.

2ème édition de « American music party » samedi à Saint-Cyprien

La deuxième édition du rendez-vous organisé par l’association Hot Peppers aura lieu ce samedi avec trois concerts gratuits au programme. A 17h, place à la musique country avec le Duo McKenzie composé des artistes anglais Kenny Plenderleith et Zoe Caryl - qui a déjà quatre albums à son actif - avec des reprises et des créations (à l’attention des danseurs de Country-Line). La journée se poursuivra avec, à 19h, le concert du Big Matth Band qui allie blues, swamp, ballades folks et rythmes festifs de la musique de la Nouvelle-Orléans. Enfin, l’American Music Party se terminera à 21h avec les quatre musiciens des Money Makers (rock'n’roll, jump blues, swing). Durant toute la journée dans une ambiance familiale, exposition de voitures et motos US et anciennes, jeux à la manière des fêtes foraines traditionnelles américaines, démonstrations et initiations à la danse country et rock'n’roll (de 12h à 15h). Des bourses auto-moto, vintage et vinyles sont proposées aux participants sur le parking en contre-bas de l’école primaire près du skate park de 10h à 18h. Piste de danse et scène, buvette et petite restauration sur l’esplanade en herbe. En cas de mauvais temps, toutes les animations seront maintenues et se dérouleront dans le grand foyer. Yeehaw !