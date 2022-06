De jeunes Havrais costumés comme les héros de "Peaky Blinders" impatients de découvrir la 6e saison

La 6e saison de "Peaky Blinders" sort ce vendredi 10 juin pour le plus grand bonheur de Tristan et Mathéo, deux Havrais fan de la série au point d'avoir créé un groupe baptisé "The French Peaky Blinders". Ils se rendent tous les jeudis, habillés comme leurs héros, au bar "Le Trappist" au Havre.

La 6e et dernière saison de la série "Peaky Blinders" sort ce vendredi 10 juin. Pour ceux qui ne connaissent pas "Peaky Blinders" : nous sommes en 1920 à Birmingham, deuxième ville d'Angleterre. La famille Shelby règne en maître sur la ville.

Thomas Shelby et ses frères pratiquent le racket et la contrebande, on les surnomme les "Peaky Blinders", littéralement en français les "casquettes aveuglantes", en référence aux lames de rasoir cachées dans leurs casquettes. De saison en saison, la série suit l'ascension et les histoires d'amour de ces gangsters en costume-trois-pièces et montre à gousset.

ÉCOUTEZ Les "Peaky Blinders" havrais débarquer en ville - Reportage : Olivia Cohen Copier

"On s'est beaucoup reconnus dans les valeurs de la série"

Une ambiance qui a su séduire de jeunes Havrais : tous les jeudi soirs, ces fans, habillés comme les héros de la série, investissent le bar "Le Trappist" dans le centre-ville du Havre, près du Volcan, pour y passer la soirée.

Au milieu des jeans et des sweats à capuches, Tristan et Mathéo ne passent pas inaperçus dans leurs costumes-trois-pièces, casquette sur la tête. "Le style vestimentaire des 'Peaky Blinders', c'est le béret, la montre à gousset, surtout les longs manteaux", détaille Mathéo, qui a écumé friperies et boutiques spécialisées havraises pour trouver l'intégralité de sa panoplie de mauvais garçon des années 20.

Les deux amis ont découvert la série par hasard, ils ont tout de suite eu le coup de foudre. "Ça nous renvoie 100 ans en arrière, à l'époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents dans l'après-guerre, c'est intéressant de voir comment ça se passait et l'histoire est super prenante", explique Tristan.

"Des gens nous demandent si on est restés bloqués à l'époque de nos grands-parents"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour eux, "Peaky Blinders", c'est une histoire de gangsters des rues certes mais c'est surtout un clan qui se serre les coudes, envers et contre tout. "On s'est beaucoup reconnus dans les valeurs de la série, la famille avant tout, les copains, c'est important et ça nous parle", reconnaît Mathéo.

En public, leur style vestimentaire intrigue, s'amuse Tristan : "On a des gens qui nous demandent si on est restés bloqués à l'époque de nos grands-parents, on leur explique le délire et ils finissent par nous prendre en photo."

Désormais, "Peaky Blinders" fait partie de leur vie, concluent les deux adeptes : "La semaine, on s'habille de façon classique et le week-end, on est en mode 'Peaky Blinders', on est maintenant un petit groupe de huit à ne pas passer inaperçus."

Leur rêve maintenant, ce serait de visiter Birmingham, sur les traces de leurs héros. Ils se promettent de s'offrir ce voyage dans quelques mois ou quelques années.