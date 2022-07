De jeunes musiciens du Costa Rica, du Mexique et d'Espagne dans les Deux-Sèvres pour les Eurochestries

La 9e édition des Eurochestries n'avait pas pu se tenir comme prévu en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. C'est donc en ce mois de juillet 2022 que de jeunes virtuoses de la musique classique venus de plusieurs pays du monde, Costa Rica, Mexique, Espagne, se retrouvent aux côtés de musiciens français pour la nouvelle édition du festival.

Faire venir la musique là où elle ne va que trop rarement

35 concerts gratuits sont programmés dans le département. A Allonne, Saint-Pardoux, Germond-Rouvre... L'objectif du festival est double. "Permettre à de jeunes musiciens de talent de se rencontrer dans d'autres pays que le leur et faire venir la musique là où elle ne va que trop rarement, dans les villages, dans les petites salles rurales", explique Fabien Bonnet, chargé de la communication du festival.

Et c'est accessible à tous. "Je dis à tous ceux qui ne sont pas musiciens ce n'est pas un problème vous avez deux oreilles, deux yeux, vous pouvez écouter, vous pouvez voir, vous pouvez sentir. La musique c'est ça", lance José Andres, le chef de l'orchestre des jeunes de l'académie Galamian, à Malaga

"Je crois qu'on a une très belle opportunité, nous allons faire des concerts, apprendre beaucoup, connaître d'autres personnes", se réjouit Bruno, violoniste espagnol de 13 ans de l'orchestre des jeunes de l'académie Galamian, à Malaga. Autre particularité de ce festival, c'est que les jeunes musiciens sont accueillis dans des familles deux-sévriennes. "On tient beaucoup à ce qu'il y ait un vrai brassage culturel et un vrai contact entre les musiciens et le territoire", insiste Fabien Bonnet.

Point d'orgue au Moulin du Roc lundi 11 juillet

Le point d'orgue c'est ce lundi 11 juillet au Moulin du Roc à Niort avec le grand concert des festivaliers, le seul payant (10 euros l'entrée). "On leur donne la possibilité de travailler tous les matins un programme qu'ils ne connaissent pas. Et en cinq jours de monter un concert symphonique pour un orchestre éphémère de 160 musiciens", explique Fabien Bonnet. Avec la présence symbolique d'une Ukrainienne. "Une jeune chanteuse qui était là en 2015 et qui est aujourd'hui réfugiée et étudiante à Toulouse devrait venir chanter sur la grande scène avec l'orchestre".

Le programme complet des Eurochestries est à retrouver ici.