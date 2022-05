Six jeunes nordistes vont monter les marches du festival de Cannes

Lounes et son assistant d'éducation, Yannick, la personne inspirante choisie pour sa vidéo qui l'emmène au festival de Cannes.

Ils monteront les marches comme Tom Cruise, Léa Seydoux ou encore Jean Dujardin. Six jeunes nordistes, âgés de 14 et 17 ans, seront reçus au festival de Cannes, dont la cérémonie d’ouverture est prévue ce mardi soir. Ils ont été sélectionnés avec 19 autres jeunes de toute la France, sélectionnés parmi 400 films dans le cadre de la 6ème édition du concours « Moteurs ! ». La comédienne Agnès Jaoui était présidente du jury.

A Lille, Anaëlle partage son admiration pour Simone Veil

Ils ont chacun réalisé une vidéo de 1min30 sur une figure inspirante. Anaëlle Chapalain, 17 ans a choisi la première femme ministre d'Etat de la Vème République, Simone Veil. "À dix ans, le destin de Simone Veil m'a bouleversé, tandis que je regardais un documentaire sur elle", explique-t-elle dans sa vidéo. Poussée par ses parents, "j'ai alors décidé de lui écrire pour lui témoigner de mon admiration et de mon respect les plus profonds."

La secrétaire particulière de Simone Veil lui répond, s'en suit un échange sur plusieurs années. Anaëlle a conservé les lettres. "A sa mort, j'ai eu la chance de rencontrer sa secrétaire particulière qui m'a donné rendez vous dans le dernier bureau de Simone Veil." Pour participer à ce projet et réaliser sa vidéo, la jeune Lilloise s'est inspirée "des convictions et du courage" de la femme d'Etat et déportée durant la Seconde guerre mondiale.

Anaëlle, 17 ans, rêve de devenir réalisatrice ou scénariste. "Cannes, c'est le paradis", se réjouit la jeune Lilloise. © Radio France - Maxime Glorieux

"En plus comme je veux faire du cinéma, pour moi, Cannes, c'est le paradis", ajoute Anaëlle. Lounes Ghanem, lui, veut devenir journaliste. Ce collégien de 14 ans, originaire de Tourcoing, n'a pas choisi une personnalité pour sa vidéo mais tout simplement son assistant d'éducation au collège Lucie Aubrac. "Il n'y avait personne d'autre qui m'inspirait plus que lui. J'ai fait aussi cette vidéo pour montrer que les assistants d'éducation ne sont pas là que pour mettre des heures de colle. Ce sont aussi des moteurs qui nous inspirent dans la vie de tous les jours !"

A Tourcoing, Lounes a choisi de faire le portrait.. de son assistant d'éducation !

Son assistant d'éducation l'a accompagné dans la réalisation de sa vidéo. Avec lui, il fait "du montage vidéo, du montage photo, de l'impression 3D. Ce qui le rend unique c'est qu'il partage tout ce qu'il apprend", ajoute l'adolescent. "Je vais verser ma petite larme", répond Yannick, son assistant d'éducation.

"AED, ça veut dire assistant d'éducation, mais le concernant, ce serait plutôt un acrobate expert en débrouillardise. Avec lui, il y a toujours quelque chose à faire ! Même si on voulait s'ennuyer, on ne pourrait pas", lance Lounes dans sa vidéo. L'heure est désormais aux préparatifs avec dans sa valise, bien sûr, un costume. Mais le jeune nordiste s'entraîne depuis trois jours dans sa chambre pour "monter les marches à l'envers" devant le Palais des festivals de Cannes pour la remise des prix.

Leurs portraits affichés en gare de Cannes

Lounes a déjà prévu de filmer ses trois jours sur la Croisette et de mettre les vidéos en ligne. En arrivant en gare de Cannes, il découvrira son portrait signé par les studios du photographe JR, affiché comme ceux des autres jeunes sélectionnés. La montée des marches est prévue le jeudi 25 mai.