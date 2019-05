De l'art contemporain bientôt au cœur de la ville de Poitiers

Poitiers, France

Du belvédère du TAP jusqu'au musée Sainte Croix, en passant par l'église Sainte Radegonde, la place du maréchal Leclerc, la chapelle Saint Louis, le confort moderne et bien sûr le palais des ducs d'Aquitaine, Kimsooja va investir les monuments de la ville. Si son nom ne dit rien au grand public l'artiste est une référence au niveau international elle a participé à plus d'une trentaine de biennales d'art contemporain. Comme les organisateurs lui ont laissé carte blanche l'artiste coréenne a invité une douzaine d'artiste dont des français, belges, indiens, japonais, américains et anglais.

Lee Mingwei © Radio France - courtesy Taipei Fine Arts Museum

Lee Minggwei artiste de Taïwan fait partie de la douzaine d'artistes invités par Kimsooja.