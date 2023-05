De l'écriture à l'édition : une jeune maison d'édition en Haute-Loire se fait une place

Fondée en 2020, Gaëlis Editions est installée à Bas-en-Basset (Haute-Loire). Sa directrice, Annabelle Peyrard, est graphiste de formation et elle raconte dans la Nouvelle Eco de France Bleu Saint-Etienne Loire comment elle s'est tournée vers l'édition "par passion".

France Bleu Saint-Etienne Loire : Comment est ce que vous en êtes arrivé à l'édition?

Annabelle Peyrard : J'ai écrit des polars, des romans policiers et historiques sur un personnage qui était stéphanois parce que je suis originaire de Saint-Étienne. Je suis partie en région parisienne et j'ai rencontré un éditeur qui a accepté d'éditer mes polars. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai un petit peu appris le métier avec elle. Après quelques désaccords, je me suis dit pourquoi ne pas moi même monter a maison d'édition ? Et donc Gaëlis est née en 2020

2020, c'est forcément une année bousculée par le Covid, puis la guerre en Ukraine et l'inflation. Comment est ce que vous arrivez à tenir le coup?

Il faut dire la vérité, c'est compliqué. Ouvrir une maison d'édition en plein Covid, alors que les librairies sont fermées, ça a été un petit peu un choc. On avait quand même investi beaucoup d'argent puisqu'il faut une trésorerie pour imprimer les livres si on veut les mettre en vente avec un système de diffusion des commerciaux et la distribution. Nous n'avons pas eu droit aux aides des entreprises parce qu'on n'avait pas encore un bilan comptable assez long. Même chose la deuxième année.

C'est pour ça que vous gardez votre occupation de graphise à côté ?

Oui, pour conserver un peu d'argent pour subsister. Après, l'édition est tellement une passion qu'on serre les dents et on avance !

Chez Gaëlis, vous proposez des références assez variées. Ça va du polar au guide gastronomique...

Nous avons des polars, des romans et des sagas historiques et on a une très belle collection "musique" avec une encyclopédie de la guitare, en plusieurs volumes. Nous n'avons pas beaucoup d'auteurs mais quand même beaucoup de livres, car nous avons des personnes assez prolixes. On encourage le système par tomes pour fidéliser les lecteurs.

Vous êtes stéphanoise alors est-ce que vous cherchez à publier des auteurs plutôt locaux ? Qu'est ce qui fait qu'on se tourne vers vous?

Si on écrit du roman historique, du polar historique documenté, sans falsification de l'histoire, on peut tout m'envoyer ! On a déjà la chance de recevoir régulièrement des manuscrits et on ne peut pas tout éditer. Il faut qu'il y ait aussi une belle écriture et et j'insiste pour que l'histoire soit extrêmement bien documentée.