C’est l’été ! Sortez !

La Félibrée est à Saint-Cyprien, ce week-end…

Inspirée par Frédéric Mistral et le Félibrige, la Félibrée permet chaque année de mettre en valeur la langue, la musique, les danses et les chants occitans. Cette grande fête occitane a vu nombre de bénévoles se mobiliser depuis l’an dernier pour parer la commune de Saint-Cyprien de ses plus beaux atours. L’ensemble des communes du canton de Saint-Cyprien et une partie du canton de Belvès est à saluer : Allas-les-Mines, Audrix, Berbiguières, Castels-Bézenac, Le Coux et Bigaroque-Mouzens, Les Eyzies de Tayac, Marnac, Meyrals, Saint-Chamassy et Siorac-en-Périgord. Pas moins de 300.000 fleurs survolent les rues de Saint-Cyprien, préparées par près de 500 bénévoles. Samedi, l’entrée est gratuite jusqu’à midi puis à 3 euros, avec un concours de chants et poésie occitane à 15h, un concert de bal avec Rémy Geoffroy à 20h30 place de la Liberté, et un concert du groupe Nadau à la Grange aux Pères à 21h avec une entrée à 20 euros. Dimanche, c’est la grande journée avec discours de la Reine de la Félibrée à 9h, le défilé des 25 groupes folkloriques, le grand repas de la « Taulada » à midi 30, des chants et danses de 15h à 18h puis chanteurs et bal folk enflammeront la soirée. France Bleu Périgord est en direct de Saint-Cyprien pour vous faire vivre cette 99ème Félibrée ; le rendez-vous immanquable de l’année !

Voie Verte, Voie Bleue, ce week-end

Dans le cadre de la 7ème édition de « Voie Verte, Voie Bleue », des animations sportives gratuites vous sont proposées dimanche de 14h à 20h dans 5 communes. A Boulazac, passerelle Jean Ferrat, vous trouverez un filet de franchissement, de l’équitation, un phare d’escalade, des boomerangs, du tir à l’arc, des jeux d’orientation et Cluedo, un parcours aventure, des trottinettes électriques, du ski nautique, etc. A Trélissac, rendez-vous à l’Espace Grandou pour grimper dans les arbres, faire du canoë, de l’aviron ou du paddle, se promener en calèche, faire de la mini-moto, etc. A Périgueux, filet de franchissement, saut à l’élastique, trampoline et canoë en présence de Manon Hostens vous seront proposés sur les quais de l’Isle. Au bas du château des Izards, à Coulounieix-Chamiers, filet de franchissement, grimpe d’arbre, tir sportif et aviron, tandis que la voie des stades offrira la pratique de rollers et de gyropodes. A Marsac-sur-l’Isle, enfin, la passerelle de la voie verte vous proposera notamment du Beach volley, du golf, des mini-motos, du canoë, etc. Cette 7ème édition de « Voie Verte, Voie Bleue », aux animations sportives gratuites, vous est proposée, je vous le rappelle, ce dimanche de 14h à 20h.

Initiez-vous aux métiers d’arts, à Nontron

Le Pôle Expérimental Métiers d’Arts de Nontron et du Périgord Limousin organise durant ces vacances d’été des ateliers et stages d’initiation aux métiers d’art pour enfants, adolescents et adultes. C’est l’occasion pour tout un chacun de s’initier à un savoir-faire, guidé par un professionnel des métiers d’art. Imagination, créativité et bonne humeur sont au rendez-vous, chaque personne repartant avec son chef d’œuvre. Notez que le matériel utilisé pendant les ateliers est fourni. Divers ateliers de métiers d’arts vous permettront ainsi à vous initier à la sculpture sur pierre, à la poterie, à l’émail, au cuir, à la mosaïque et à la photographie, aussi bien en juillet qu’en août. Ces ateliers se déroulent aux ateliers métiers d’art de Nontron et sont soumis à inscription, via le site metiersdartperigord.fr

Animations fluviales à Brantôme, dimanche

Dimanche vous sera proposée la 1ère édition de la « Brantômaise ». Cette Fête nautique participative, ouverte à tous, animera le cœur de Brantôme tout au long de cette journée dominicale. De 10h à 18h, une animation fluviale médiévale sera menée par les Chevaliers du Trincou. De 14h à 18h, divers jeux nautiques avec course de bidons et barriques seront au programme. A 16h, des courses de canoës feront 2 boucles autour de la « Venise du Périgord ». De 19h à 20h, enfin, des joutes nautiques viendront clore, ce dimanche, la 1ère édition de la « Brantômaise ».

Fête du pain à Saint-Pantaly-d’Excideuil, ce week-end

A l’initiative du comité des fêtes, c’est tout Saint-Pantaly-d’Excideuil qui vous accueille ce week-end pour sa fête du pain. Il vous sera ainsi donné de déguster le pain, fabriqué par les jeunes du village, cuit au bois dans le four ancien. Rendez-vous à 20h samedi, avant le bal trad suivi d’un concert. Dimanche matin, participez à la randonnée avant de retrouver à midi le traditionnel repas cuit dans les fours, avant la démonstration de la réalisation du pain et le fameux spectacle des bénévoles : « Saint-Pantaly fait son tour de France »…