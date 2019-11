VIDEO - Pole dance : de l'or et de l'argent pour deux Francs-Comtois aux championnats de France

Besançon, France

Un titre de champion de France de pole dance pour Vincent Regnault, une deuxième place pour Emmeline Scachetti : les deux Bisontins ont brillé aux championnats de France qui se déroulaient ce samedi au théâtre municipal de Béziers. Les 25 concurrents ont été départagés par le jury à l'issue d'une prestation de trois à quatre minutes, qui donne lieu à une note artistique et une note technique. Vincent Regnault a été sacré dans la catégorie adultes hommes, et Emmeline Scachetti, sa compagne à la ville, est médaillée d'argent dans la catégorie "Master 40+ femmes".

Tous deux enseignent la pole dance au studio Dragon Pole Dance, à Besançon, Montbéliard et Chalon-sur-Saône. Loin des clichés sulfureux sur fond de striptease, la pole dance est devenue ces dernières années une discipline sportive exigeante, entre la gymnastique, la danse et les arts du cirque. Elle consiste à exécuter, en évoluant autour d'une barre verticale, une série de figures codifiées, et demande au plus haut niveau une grande condition physique, de la souplesse, de l'agilité, de la force et de la coordination. Depuis 2016, elle est reconnue en France par la Fédération Française de Danse, et par le Ministère de la jeunesse et des sports.

Cerise sur le gâteau, cette performance permet aux deux Bisontins de se qualifier pour les championnats du monde de pole dance, qui se dérouleront en juin 2020 à Fredericton, au Canada.