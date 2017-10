De la banlieue de Paris à Charny : Stane, graffeur en série

Stane, artiste graffeur, est installé depuis le printemps à Charny-Orée-de-Puisaye. Il affiche ses oeuvres éphémères dans les paysages icaunais, et commence à se tailler une réputation.

Il signe son nom d’artiste du bout de sa bombe de peinture : Stane. Son « blaze », comme il l'appelle. Le graffeur de trente ans est venu s’installer à Charny au printemps pour y exercer ses talents : « il y a de la place, on respire pour de vrai, et on peut avoir un atelier plus grand pour travailler. » La Puisaye est devenue un nouveau terrain de jeu pour l’artiste, qui graffe beaucoup sur papier cellophane. « On peut se mettre sur un terrain où il y a deux arbres. Puis on enroule les deux, pour créer un mur artificiel. »

Dans sa maison à Charny, Stane a déjà repeint le salon à sa façon. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Des graffitis qui détonnent

Un cour d’eau, un petit pont de pierre, et un graffiti. « C’est une petite fresque de trois mètres et demi de long, d’un mètre de haut », décrit l’artiste, pas peu fier. L’oeuvre détonne dans le paysage : « j’ai fait des bâtiments bleus, avec un graff orange ».

Des immeubles en pleine campagne, ce n'est pas banal. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Stane a même pensé à ceux qui arriveraient du mauvais côté ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Ces graffitis en pleine nature ont tendance à surprendre. « Des fois quelqu’un arrive. Le Monsieur a l’air un peu énervé, et en fait il passe sans rien dire », relate Stane. « Soit il ne l’a pas vu, soit il s’en fout complément ! »

Mais les réactions sont globalement positives face à ces graffitis qui restent principalement des oeuvres éphémères : « c’est là, cela peut très bien ne plus y être demain, et que j’en fasse une autre ailleurs », philosophe le graffeur. D'ailleurs, un peu plus loin, un graffiti a fait son temps : « ce sont peut-être des gamins qui s’amusent à l’arracher. Mais j’ai pris l’oeuvre en photo, c’est l’essentiel ! »

Le graffiti qui représentait une plante carnivore n'a visiblement pas plu à tout le monde. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Une réputation d'artiste

Stane affiche ses photos sur Facebook. Les commandes de particuliers, les partenariats et les expositions se multiplient. Prochain objectif du serial graffeur : ouvrir à Charny un mélange entre un café et une salle d’exposition, pour tous les amoureux d’art.

Stane n'oublie jamais de faire sa pub © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Un skateboard, qu'il a customisé pour un petit garçon. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Et des objets pour le moins insolites, comme ce chargeur de téléphone ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez

