De la country, des bottes en cuir, des chevaux, un camp western, c'est le festival Saint-Mars America

le Festival Saint Mars America samedi 22 et dimanche 23 juillet en Mayenne

La petite commune de Saint-Mars-du-Désert va vivre pendant deux jours à l'heure américaine. Les amateurs de traditions US vont se régaler.

Alan Carter Country Singer

De nombreuses animations, en partenariat avec France Bleu Mayenne, sont prévues samedi et dimanche pour la 19e édition du festival Saint-Mars America : des bals country, des concerts, des spectacles équestres, des expositions de voitures anciennes et de motos, une reconstitution historique, des cow-boys et des Indiens.