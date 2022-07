De la danse sur le green du golf de Royan lors du festival "Un violon sur le sable"

Musique classique et lyrique au programme du festival "Un violon sur le sable à Royan mais pas que ! Depuis une quinzaine d'années, les organisateurs ont ajouté un spectacle de danse quelque peu hors normes. Le créateur du festival, Philippe Tranchet, revient pour France Bleu la Rochelle sur cette représentation de danse sur le green du golf de Royan.

Un violon sur le sable, c’est aussi de la danse

Philippe Tranchet : Cela fait maintenant une quinzaine d'années que nous invitons des danseurs. Il faut faire la distinction entre les danseurs qu'on va appeler de salon, qui sont extrêmement bien médiatisés, comme peut l'être Fauve Hautot par exemple. Elle participe cette année à l'organisation de stages durant le festival. Et puis les danseurs, étoiles, filles et garçons bien sûr, de l'Opéra de Paris que les gens reconnaissent plus par le titre danseur danseuse étoile que par le nom.

C'est une grande fierté de les accueillir chaque année au festival. D'abord parce que c'est toujours beau et émouvant et qu'ensuite nous les associons aussi au violon sur la ville. La première, c'était il y a douze ans. Nous avions demandé à une danseuse étoile d'accepter de danser sur un green du golf de Royan. Je me souviens que cela n'avait pas été si simple puisqu'il lui fallait obtenir l'autorisation de la direction de l'Opéra, qui n'était pas habituée à ce genre de demande. Il nous a fallu souscrire également une assurance pour que justement ces danseurs aient l'autorisation de jouer, de danser. C'est désormais un instant très attendu des spectateurs d'un violon sur la ville.

Cette année, il y aura d'ailleurs une nouvelle expérience avec Karl Paquette, danseur étoile, qui donnera un cours sur la plage. Lui sera sur la grande scène du violon le 24 juillet, à 11 h. Il sera sur la grande scène du festival avec un pianiste et il donnera un cours pour toutes celles et ceux qui le souhaitent puisque nous installerons des grandes barres, des giga bars comme on le dit ,sur la plage. Celles ci seront accessibles gratuitement, bien sûr, à tout le monde. On espère qu'il y aura beaucoup de monde pour assister à ce cours donné par un maître de l'Opéra de Paris. Ce sera une grande première que cette giga bar sur la plage d'un violon sur le sable.

