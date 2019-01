De la gastronomie, des passionnés, des histoires… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

Quelque chose me dit que ça va sérieusement sentir la truffe, ce week-end en Périgord…

Fêtez la truffe à Sorges, ce week-end

En ce dernier week-end de janvier, une fête de la truffe vous attend à Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, avec démonstration culinaire et concours d'omelette le samedi. Le dimanche matin, un marché aux truffes et un marché traditionnel se mettront en place avec la présence d'artisans et producteurs, et une animation folklorique.

Truffes en Fête samedi au Domaine d’Essendiéras, à Saint-Médard-d’Excideuil

Cette manifestation, destinée à promouvoir le groupement de trufficulteurs de Saint-Pantaly-d’Excideuil et de mettre en valeur la truffe, produit d’excellence du terroir périgourdin, est également l’occasion pour l’association caritative de réserver les bénéfices générés par cette animation à la fondation Bergonié pour la recherche contre le cancer. Après la visite d’une truffière samedi à 13h30 avec démonstration de cavage avec un chien, le marché des saveurs s’ouvrira à 14h30 pour vous présenter les meilleurs produits locaux. À 15h30, une conférence de Jean-Charles Savignac concernera le thème : « Truffe et trufficulture aujourd’hui, vers une concurrence mondiale ». Par ailleurs un atelier culinaire suivi d’une dégustation sera proposé à 16h30 avec Nicolas Cousinou, le Chef du restaurant l’Escapade des Sens à Thiviers. Enfin à 20h le dîner aura pour menu « La truffe dans tous ses états » et vous sera préparé par Nicolas Rousseau, le chef du restaurant « Le Chabrol », à Sarliac-sur-l’Isle.

Des collections comme s’il en pleuvait à Eymet, dimanche

Comme elle le propose tous les derniers dimanches de janvier, l’Amicale Philatélique d’Eymet en Périgord organise la 22ème édition de sa « Journée Interclub des Collectionneurs », ce dimanche, avec une exposition sur « La vie du rail » à Eymet… Cette réunion interclubs, qui n’est ni une bourse, ni un vide-grenier, s’adresse aux collectionneurs les plus divers, vous présentant leurs collections de timbres, de cartes postales, de télécartes, de monnaies anciennes, d’insignes militaires ou encore de muselets de Champagne. Cette réunion d’échanges interclubs se déroulera dimanche, de 9h à 17h30, à la salle Polyvalente d’Eymet, et l’entrée est gratuite ; vous êtes conviés à apporter vos doubles et à inviter vos amis collectionneurs.

Un spectacle plein d'humour et poétique, sans parole, vous est proposé samedi à Sarlat

En scène : quatre meubles et une porte. Une maison devant le public sans murs, une maison pleine de vides, de trous vers l'absurde, visitée par des spectateurs imaginaires. Un seul personnage, entouré de présence, de déséquilibre. Le temps arrêté dans un rythme frénétique, fantômes dans les armoires, chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs joueurs, lampes farouches, des cadeaux surprise, des pianos télépathiques, des musiques silencieuses. Des bêtises, des démons et des rêves. Une maison rêvée pour partager la solitude et les émotions. Le spectacle « Léandre, rien à dire » vous est proposé samedi, à 20h30, au Centre culturel de Sarlat ; l’entrée plein tarif est à 22 euros.

Pas de loup au Bugue, dimanche !

L’association Point-Org-BriKaBrak, unique Centre culturel itinérant en milieu rural en Dordogne, vous convie à partager sa 16ème Saison des « P’tits Plus de BriKaBrak »… Loup, y es-tu ? Pas de loup ? Comment ça, il n’y a pas de loup ? Avons-nous bien cherché partout ?... Entrons alors dans une chambre d’enfant, ou d’adulte, peu importe. Nous essaierons de nous y endormir, mais ce sera le temps des petites peurs qui se courent toutes les unes après les autres... À petits pas vers la nuit, « Pas de Loup » accompagne gaillardement le tout petit spectateur jusqu’au pays de la peur, émotion encore incontournable de nos vies d’adultes, et incommensurable dans celle des tout-petits. Il n’y aura donc « Pas de Loup » dans cette histoire. Mais comment peut-on être certain, quand on est un lapin, qu’il n’y a pas de loup ?… Ce spectacle destiné au jeune public, par la Compagnie Onavio, vous est proposé dimanche, à 16h, à la salle Eugène Le Roy du Bugue ; les tarifs sont de 10, 6 et 3 euros.