Le temps est ensoleillé tout au long du week-end, alors sortons !

Elevage et Territoire à Saint-Rabier, samedi

« Elevage et Territoire » va se dérouler sur le thème du veau sous la mère et de la noix ce samedi à Saint-Rabier. Issu des races bovines allaitantes traditionnelles du Sud-Ouest de la France (comme la Limousine, la Blonde d’Aquitaine, la Bazadaise ou la Charolaise), ce veau tète deux fois par jour directement au pis de sa mère et de « tantes » fort conciliantes, ce qui tend à faire de sa viande une viande de qualité et non un truc à la noix (la noix étant par ailleurs chez nous excellente)… De nombreuses animations vous attendent à Saint-Rabier avec, tout au long de la journée, de l’élevage avec présentation d’animaux (chevaux de trait, ovins, caprins, bovins, volailles, porcins) et dégustation de produits locaux. Des démonstrations vous seront faites sur le fourrage (avec les outils pour réussir), la noix (avec l’usage des couverts végétaux), les chiens de troupeau et la sécurité concernant la manipulation des animaux. Découverte sensorielle, nichoir et jeux sont proposés aux enfants, entre stands d’information et exposition de matériels agricoles. Des repas fermiers vous seront proposés midi et soir (les réservations se font auprès de la Fédération des CUMA au 05 53 45 47 70). Saint-Rabier, entre Hautefort et Thenon, accueille donc ce samedi la nouvelle édition de la manifestation « Elevage et Territoire » ; l’entrée est libre…

PériGeekAsia ce week-end à la Filature, à Périgueux

La première Convention Périgourdine de l'univers Geek et de l’Asie est organisée par L'association Périgord Geek. Alors tout d’abord une petite explication de texte concernant ce curieux et complexe mot valise qu’est « PériGeekAsia »… « Péri », c’est simple, c’est pour Périgueux, autrement dit la capitale du Périgord si vous me permettez cette Péri-phrase Péri-lleuse… « Geek » est un mot anglo-américain, signifiant « fou de ». En l’occurrence fan d’informatique, de science-fiction, de jeux vidéo et autres, toujours à l’affût des nouveautés et des améliorations à apporter aux technologies numériques. « L’Asie », enfin, car c’est de ce lointain continent que proviennent les arts martiaux, les mangas, les cosplay, le karaoke et toute cette sorte de choses débridées que vous retrouverez ce week-end au « PériGeekAsia »… Retrogaming, calligraphie, papercraft et collections seront également de cette Convention. Pour en revenir au monde du cosplay, soit l’art de se costumer en personnage de manga, sachez que deux concours sont organisés le samedi et le dimanche à partir de 15h… Première convention Périgourdine de l'univers Geek et de l'Asie, « PériGeekAsia » vous attend donc ce week-end à la Filature à Périgueux ; le tarif d’entrée est de 3 euros par jour ou 5 euros pour les deux jours.

Baby ski nautique au lac de Neufont à Saint-Amand-de-Vergt, dimanche

La journée d’animation autour du Baby ski nautique permettra ce dimanche des initiations pour les enfants âgés de 4 à 10 ans, de manière ludique et totalement gratuite, à la pratique de ce sport de glisse ! Le Baby ski est un bon moyen d'initier les enfants à la pratique du ski nautique et l'initiation se fait à partir de l'âge de 4 ans, même si l'enfant ne sait pas encore nager. Le bateau utilisé pour le Baby ski ressemble à une barque à moteur, équipé d'une barre latérale de traction à laquelle s'accroche l'enfant tout en restant au même niveau que le bateau et le pilote. Les skis sont des skis courts, reliés entre eux à l'avant par une barre rigide. Un système de poulies permet au moniteur de tirer ou de relâcher le boot attaché à l'avant des skis et ainsi de régler la position des skis et leur orientation. Plus l'enfant sera à l'aise, plus le moniteur lâchera ce boot, et plus l'enfant dirigera lui-même ses skis. Le port d'un gilet de sauvetage est fourni par les organisateurs qui vous attendent de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h ce dimanche au lac de Neufont à Saint-Amand-de-Vergt. Renseignements au 06 73 80 37 23 ou sur le site du Ski Club Périgord Vert.

Rando mob déguisée à Limeyrat, dimanche

Le comité des fêtes de Limeyrat organise ce dimanche la quatrième édition de sa randonnée mobylette. Caves, greniers et autres granges regorgent de vieilles mobylettes tapies sous la poussière... Alors quoi de mieux qu'une randonnée à travers la campagne pour offrir une nouvelle jeunesse à ces deux roues ? Cette année, le parcours proposé est une boucle surprise au départ de la salle des fêtes Limeyrat à 9h précises (gare aux retardataires). Comme chaque année, une loterie est organisée avec de nombreux lots à gagner, dont une mobylette, évidemment. Déguisés ou non, les participants sont invités à s'inscrire au plus vite au 06 81 04 66 43 ; le nombre de places est limité. Droits d'inscription : 20 euros. Ils comprennent la randonnée, le café, le repas, un t-shirt offert et la photo souvenir. Il est impératif de fournir une copie de la carte grise de la monture et une attestation d'assurance sous peine de se voir refuser l'inscription. Et bien évidemment, le port du casque et des gants est obligatoire. A noter également la possibilité de repas accompagnateur pour 12 euros.

« Nuit des spectres » à Saint-Amand-de-Coly, samedi

La Compagnie Théâtrale Les Voyageurs de Mots vous propose un spectacle composé de fragments de l’œuvre de William Shakespeare. Appelés par le Maître des Enfers, des spectres en cohortes frénétiques, joyeuses et tragiques, viennent témoigner, raconter, partager les secrets de leur passé, régler leurs comptes et confronter le bruit et la fureur des temps shakespeariens avec le chaos d’aujourd’hui. Richard III, Elisabeth, Buckingham, Macbeth, Hamlet, Roméo et Juliette, Lear et son Fou se succèdent, se bousculent, s’invectivent, se désirent encore, se battent, tombent et se relèvent, dans une ronde infernale. Jamais ne s’arrête le manège du pouvoir, du désir, de la jouissance et de la mort… Mais surtout, jamais ne faiblit la jubilation de dire, de se battre et d’espérer une autre vie, un autre monde… « La nuit des spectres », avec une mise en scène de Christian Taponard et Marie-Hélène Saller, vous attend ce samedi, 21h, à la salle des fêtes de Saint-Amand-de-Coly ; l’entrée est à 12 euros et gratuite pour les moins de 12 ans.