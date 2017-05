De la maison au musée, du moulin à la fraise, le tout en Occitanie… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Nuit des musées, journées des moulins, salon de la maison et du jardin, fête de l’Occitanie, fête de la fraise et des fleurs ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Samedi, venez célébrer aux Eyzies la 12ème édition de la Nuit européenne des musées !

L'occasion de découvrir ou redécouvrir, en nocturne et gratuitement, les collections du Musée national de Préhistoire. En première partie de soirée, profitez de visites commentées intitulées « Des hommes et des symboles » à 18h15 / 18h45 / 19h15 / 19h45 / 20h15 / 20h45. A la suite d’un conférencier, en famille ou entre amis, découvrez les signes témoignant de préoccupations autres que la subsistance chez les populations de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique... A 21h, le Musée national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac vous présentera « Et l’homme créa Dieu », une pièce de Jean-Pierre Gauffre, avec Eric Sanson et Jean-Pierre Gauffre. La pièce sera jouée en plein air sous le grand abri du musée, prévoyez un plaid et un coussin ! L’entrée au musée sera libre de 18h à 23h ; et pour la représentation théâtrale, gratuite, une réservation est indispensable au 05 53 06 45 49 (nombre de places limité).

Salon de la maison et du jardin ce week-end à Sarlat

Nif-Nif, Naf-Naf, Nouf-Nouf ; venez comparer vos projets à votre rendez-vous habitat de ce week-end au pays de l’oie… Une sorte de salon 4 en 1 va se mettre en place avec, par ordre d’apparition sur scène histoire de planter le décor : « Habitat Neuf & Rénovation », soit le moyen incontournable pour concrétiser votre projet, avec des constructeurs de maisons individuelles, des maîtres d’œuvre, et autres organismes de financement (car il faut bien avoir un minimum de pépettes)… « Bois & Eco Habitat » : de la maison en bois aux escaliers du même métal, en passant par l’isolation bois, jusqu’au grand retour des énergies et chauffages bois, pour construire, rénover ou aménager en utilisant des solutions durables, respectueuses du cadre de vie et de l’avenir. « Jardin & Piscine », avec des piscines (d’où le nom), mais aussi des vérandas, des pergolas, des récupérateurs d’eau de pluie, des agencements extérieurs, du mobilier, bref : tout pour cultiver le confort à l’extérieur. Et enfin « Meubles & Déco » : le but est de vous offrir du choix, de la diversité et les idées nécessaires vous permettant d’embellir votre maison. Les acteurs ? 60 professionnels viennent à votre rencontre ce week-end au Centre Culturel, Salle Paul Eluard, de Sarlat, de 10h à 19h sans interruption. L’entrée est gratuite, le parking à proximité également, et vous trouverez une restauration sur place.

« Paratge » fête l’Occitanie tout ce week-end à Nontron et Saint-Estèphe…

Le mouvement d’Oc et d’ailleurs vous donne rendez-vous ici pour hériter de l’esprit des troubadours de l’au-delà… A l’origine, le mot Paratge, est d’étymologie latine : « Par » signifie « pair » dans un sens d’égalité, mais dans le monde médiéval du XIIe siècle, ce terme est au départ réservé à la caste des chevaliers. Il signifie alors une qualité de naissance, de « pair » réservée à l’aristocratie. Les troubadours vont attribuer ce terme aux femmes qui savent reconnaître les valeurs associées au « Paratge ». Le mot commence alors à désigner la femme dont le troubadour est amoureux, celle qui a toutes les qualités et les vertus de l’amour. L’homme amoureux devient progressivement le « vassal » de la femme qu’il aime. On assiste donc à un basculement du sens, on passe d’une noblesse de « sang » à une noblesse de cœur. Ayez cette noblesse autour de rendez-vous qui vous sont donnés à Nontron et Saint-Estèphe pour partager un moment privilégié autour de la culture occitane. Samedi et dimanche, des contes, de la musique, une exposition, une randonnée, un apéro concert, une causerie, un spectacle… Tout est fait pour que ce « Paratge » soit un partage !

Ramenez votre fraise à Vergt, dimanche !

Se tiendra ? Se tiendra pas ? SE TIENDRA ! Les gariguettes ont obtenu gain de cause… La 18ème Fête de la Fraise et des Fleurs vous attend dimanche à Vergt. Toute la journée : Marché fermier, dégustation et vente de fraises, vide-grenier/brocante, marché aux fleurs, artisanat, métiers d'art, concours de la meilleure tarte aux fraises du Périgord, animations musicales, danses folkloriques, manèges et jeux pour les enfants, ainsi qu’une exposition (avant dégustation) de la tarte géante aux fraises. A ne pas manquer : à 9h15, le défilé de toutes les Confréries, de la mairie à l'église, à 13h15, le traditionnel repas « Poule à la farce noire » où les fraises seront à l’honneur et donc, à 16h, la découpe de la tarte géante aux Fraises. Ultime précision : pour faire face aux impératifs des mesures de sécurité qui engendrent un coût financier important, l'entrée pour les adultes est à un euro.

Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier, ce week-end

Comme tous les ans, le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai, l'association Au Fil du Temps participe aux Journées Européennes des Moulins organisée par la FDMF (Fédération des Moulins de France). Ces deux jours seront l'occasion de découvrir ou re-découvrir le Moulin à Papier de la Rouzique à Couze-et-Saint-Front et la Filature de Belvès.