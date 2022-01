De la mine de charbon à la mine de crayon : l'histoire de Bosmoreau en Creuse racontée dans un livre

Raconter deux siècles et demi d'histoire dans un seul livre : c'est le défi relevé par une habitante de Bosmoreau-les-Mines. Nathalie Dumas vient de publier un ouvrage de 400 pages qui retrace la naissance et la fin de la mine, le passé industriel mais aussi les guerres, la vie quotidienne des Creusois, les traditions, l'évolution de l'agriculture ou encore le développement du tourisme dans cette petite commune de 250 habitants près de Bourganeuf.

Pour cela, elle a compilé des vieilles photos, des cartes postales, des archives de sa famille mais aussi les souvenirs des Bosmorois. "C'est un travail de collecte. Mon grand-père était mineur, j'ai ses bulletins de salaire, des coupures de presse... J'ai aussi sollicité les habitants pour me prêter des vieilles photos et des documents. Je partage une histoire, la mienne et celle de Bosmoreau."

De la mine au tourisme

L'ouvrage commence au début de l'exploitation du charbon à la fin du 18e siècle et raconte bien sûr la fermeture de la mine en 1958. Nathalie Dumas poursuit l'histoire au-delà : "C'est aussi Bosmoreau aujourd'hui avec le développement du tourisme : le musée, le vélorail, le sentier de la mine, l'agriculture..." Un nouveau souffle touristique pour cette commune de 250 habitants qui en comptait presque quatre fois plus au début du 20e siècle.

L'autrice a présenté son travail aux habitants dimanche 23 janvier et la salle polyvalente était pleine. Environ soixante personnes sont venues pour obtenir une dédicace. "Je suis passionné par la vie d'antan, on découvre nos ancêtres", se réjouit Jean-Louis. Sylviane compte mettre à profit ce livre pour transmettre l'histoire de sa commune à ses petits-enfants : "Ils viennent souvent en vacances ici et ils nous posent beaucoup de questions. Quand on va se promener on emmène le livre sur la mine pour leur expliquer."

250 exemplaires ont été imprimés, le livre coûte 25 euros. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul