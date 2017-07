De la musique, de la fête et du bio… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Un western, du rock, une bodega, du bio et du champêtre ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Fête du cheval western ce week-end à Saint-Léon-sur-l’Isle

L'association des Cavaliers Randonneurs du Périgord organise la 4ème édition de la fête du cheval Western à Saint-Léon-sur-l'Isle ce week-end, sur le site de la Prade (Près du château de Beauséjour). Au programme, un week-end 100% Western ! Samedi à partir de 9h, randonnée équestre de 20 kilomètres à la découverte des chemins de la vallée de l'Isle, Initiation au tri du bétail avec Meynet Ranch, jeux équestre ouvert à tous les niveaux, baptême à poney, buvette et restauration sur place midi et soirée, puis soirée dansante (Réservation repas : 06.69.33.31.31). Dimanche à partir de 10h, défilé équestre dans la ville (venez déguisé !), dès 15h, spectacles équestres avec la participation du club Tocane Point Vert, Laurora Circus (Cabaret équestre itinérant) et de nombreuses démonstrations des adhérents Cavaliers Randonneurs. Yeehaw !

Les Bouffardises se déroulent samedi à Coux-et-Bigaroque

La 2ème édition du « Festival les Bouffardises » va se dérouler samedi à Coux-et-Bigaroque. Ce Festival de rock a été créé pour honorer la mémoire de Maxime Bouffard, l’une des victimes du Bataclan. Pour ses amis de l’association « Les Bouffardises », un travail de titan a dû être accompli l’an dernier pour appréhender en peu de mois la sélection des groupes, les démarches administratives et l’intendance de la 1ère édition… Fort heureusement, le succès fut tout à fait à la hauteur des attentes : la météo était de la partie et près de 2.000 personnes ont répondu présent. Les retours étant positifs, toute l’équipe est restée extrêmement motivée pour relever le défi de pérenniser dans le temps ce festival. Alors voyons un petit peu plus grand cette année sur le plan artistique en contactant des groupes que Maxime Bouffard connaissait et appréciait réellement. Vous trouverez ainsi le groupe « Last Train », qui vient de sortir un album mélodieux, romantique, rugueux et intense. Un album pour la route, la scène et la nuit. 8 autres groupes se succèderont sur scène ; vous en trouverez le détail sur le site lesbouffardises.fr. Rendez-vous ensuite à Coux-et-Bigaroque samedi ; c’est à partir de 18h et les entrées sont à 12 euros le « jour J » (à 10 euros en prévente sur internet).

1er Festival de Musique d’Issigeac, dimanche dès 18h

Si cette cité médiévale est réputée pour son marché et son patrimoine, peut-être d’ici quelque temps le sera-t-elle également pour son festival de musique ? Car désormais, la traditionnelle Bodega organisée depuis de nombreuses années par l’Union Athlétique Issigeacoise Rubgy, se transforme en une soirée complète, rythmée par des groupes de tous styles, des initiations à la danse et pas moins de 18 stands de restauration. Rendez-vous dimanche, dès 18h, au cœur du Bourg, avec au programme le blues jazzy de Mister Tchang, les notes de samba et bossanova brésiliennes de Paï Samba, le rock pop de How Long, mais aussi la variété de Jockey Qu F, la musique entraînante de Disco Mobile Equalizer, les Roots Rock Reggae, la fanfare énergique et décalée des Trompettes de la Mort et naturellement une banda ! Tsoin, tsoin…

Festi Bio à Verteillac samedi

A 11 km au nord de Ribérac et 33 km au nord-ouest de Périgueux, la commune de Verteillac et l’Association « Osons Bio » vont unir samedi à Verteillac un côté festif et un côté biologique… L’objectif est bien entendu de sensibiliser le grand public au « Bien manger », donc autant le faire de manière ludique et décontractée. A travers « Festibio », les producteurs locaux sont amenés directement aux consommateurs, tandis que diverses activités seront réservées aux enfants, dont un spectacle de sensibilisation au bio ou encore un atelier de cuisine. Quant aux adultes, des conférences seront organisées tout l’après-midi, notamment sur l’apiculture pour comprendre l’importance des abeilles dans notre écosystème, mais aussi une conférence, plus surprenante, sur les couverts comestibles (des produits 100% éco-responsables) ! Gilbert Chabaud, le maire de Saint-Pierre-de-Frugie, viendra quant à lui expliquer comment sa commune a pu se redynamiser écologiquement. Promenades en calèche, labour par traction animale et confection et cuisson du pain dans le four de la Meyfrenie complèteront les animations. Une belle soirée est également prévue, entre assiettes gourmandes et bals : un marché de producteur sera mis en place dès 14h pour vous permettre de faire vos emplettes puis de dîner sur place le soir à partir de 19h. La soirée sera animée par deux groupes de musique, avec un bal traditionnel en fin de soirée. « Festibio » vous attend samedi à Vertaillac, sur le site de la ferme de la Meyfrenie.

Grande fête champêtre en bordure de la Dronne à Villetoureix, ce week-end

Un concours d’endurance de tracteurs tondeuses sur 3h ; il faut avoir vu ça au moins une fois dans sa vie... Ce sera samedi après-midi et l’entrée sera gratuite. Un traditionnel repas champêtre préparé par les bénévoles du Comité des fêtes avec disco « Années 80 », samedi à partir de 20h ; ça ne se refuse pas si l’on aime l’agneau grillé (il faudrait être un jeune mouton mâle âgé de moins d'un an pour ne pas aimer…). Puis le dimanche, vide-grenier, rando VTT et trail, restauration à midi, danse country à 14h30 et, tout l’après-midi, jeux pour enfants et ados. En soirée : repas (non mais qu’est-ce qu’on peut manger, à Villetoureix !), spectacle de variété et grand feu d’artifice à 23h avec descente aux lampions, animé par la Band’A Nous !