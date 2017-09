De la musique, des animations en plein air… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des Insus, des jours vintage, Don Quichotte, des créateurs, orgue et cuivres ; cinq sorties pour ce week-end des 2 et 3 septembre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Les Insus en concert au Palio de Boulazac dimanche

L’album de la tournée « Les Insus Live » ne sortira que vendredi prochain, 8 septembre ; alors profitez des ex Téléphone ce dimanche si vous avez déjà votre billet car je crains que ce ne soit complet ; les entrées sont parties dès les premières heures des réservations comme des petits pains. Le groupe initial, entre 1976 et 1986, a sorti cinq albums studio : « Téléphone », « Crache ton venin », « Au cœur de la nuit », « Dure limite » et « Un autre monde ». Téléphone nous manque tellement que c’en est insupportable ; d’où Les Insus qui sont arrivés à notre insu… Attention : début du concert à 19h !!! (Ben oui ; le lendemain, c’est la rentrée…)

Vintage days à Périgueux jusqu’à dimanche

Le temps d’un week-end, replongez-vous dans les couleurs et les rythmes des années 30 à 70 ! Une définition pour débuter ; que sont les « Vintage days », pour causer Français meilleur ? Ce sont les jours vintage… Oups ! La boulette ! Un mot non traduit subsiste… Que signifie « Vintage » ? Il s’agit d’une collection du passé, de ce qui représente la qualité du temps passe, de ce qu’il y avait de meilleur dans une période considérée. Vous aimez les voitures des années 30 à 70 ? Parfait ! Corvette, Cadillac et autres Traction vous y attendent. Des voitures, donc, aux Vintage days, mais aussi de la musique ! Pas moins de 8 groupes sont présents pour les animations musicales, entre parade motorisée, vélos fleuris, marché gourmand, défilé de mode, concours d’élégance et jeux, le tout sous la bannière vintage. Alors venez participer à ce grand week-end à Périgueux en jouant le jeu : venez vêtu à la mode des années 30, 40, 50, 60 ou 70, et faites de ces Vintage days, uniques en France, l’événement incontournable de la rentrée.

« Don Quichotte chez la duchesse », opéra-ballet samedi à Périgueux

Il s’agit là du dernier spectacle du Festival Sinfonia en Périgord 2017 ; le délire baroque est annoncé ! « Don Quichotte chez la Duchesse » est un Opéra-ballet comique en trois actes de Boismortier, mis en scène par Corinne et Gilles Benizio. Joseph Bodin de Boismortier est un compositeur français né en 1689 à Thionville et mort à Roissy-en-Brie en 1755. Il composa de nombreuses pièces instrumentales et eut cette parole mémorable proche de l’apophtegme (ce qui est totalement la même chose) : « Les instrumens auxquels on s'attachoit le plus en ce temps-là à Paris, sont le Clavessin et la Flûte traversière ou Allemande. Les François jouent aujourd'hui de ces instrumens, avec une délicatesse non pareille » (Sic). Quant aux metteurs en scène, Corinne et Gilles Benizio, il s’agit tout simplement de Shirley et Dino, d’où le délire baroque attendu… « Don Quichotte chez la Duchesse », c’est samedi soir, 21h, au Théâtre de l’Odyssée de Périgueux ; l’entrée varie de 8 à 39 euros.

Marché des créateurs au Bugue

Ce dimanche, de 10h à 19h, le marché des créateurs s’installe au Bugue. Il s’agit d’un marché de vente d'objets d'artisanat, et surtout l'occasion de découvrir les pièces uniques et des petites séries. Petite restauration et animations vous y attendent.

Concert à l’église de Saint-Astier

Ce concert orgue et cuivres, à 17h dimanche à l'église de Saint-Astier, vous propose un programme magnifique pour fêter la rentrée en musique ! Christian Mouyen est à l'orgue, accompagné par le groupe « Consonance », composé de Francis Hardy à la trompette, Didier Huchet, Fabrice Allain et Christian Pérez au tuba, Philippe Debiais au trombone et Valérie Poupart au cor d'harmonie. Tarifs : 14€ - 11€ (adhérent)- Gratuit étudiants et scolaires.