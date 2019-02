De la préhistoire à l’Himalaya… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

Le nom de Cro-Magnon est l'un des plus connus de la préhistoire, sans qu'on sache toujours bien ce qu'il représente. A l'origine nom du lieu de découverte archéologique majeur au 19ème siècle, il a rapidement été associé aux squelettes humains trouvés pour en faire « l'Homme de Cro-Magnon ». Ce nom est encore aujourd'hui parfois employé comme synonyme d'Homme préhistorique. Samedi, 16h au Centre International de l'art pariétal de Montignac, il vous sera proposé dans un 1er temps de retracer l'histoire des découvertes archéologiques de Cro-Magnon et, dans un 2nd temps, nous nous pencherons sur les recherches reprises depuis le début des années 2000, qui ont permis de faire progresser considérablement nos connaissances sur ce site plutôt méconnu... Cette conférence intitulée « Cro-Magnon, si mal connu », sera animée par Estelle Bougard ; l’entrée est à 3 euros.

Diverses animations médiévales sont proposées aux enfants durant ces vacances d’hiver au château de Castelnaud

Pour les enfants de 3 à 12 ans, cette forteresse de Castelnaud devient le château dont ils sont les héros. Les jeunes messires peuvent ainsi tenter l’expérience du port d’une armure complète de la fin du Moyen-Âge. Les demoiselles, quant à elles, peuvent également opter pour l’essayage d’une élégante cotte soyeuse du temps de Magne de Castelnaud, dame du château. Une occasion unique de se glisser dans la peau d'un chevalier ou d'une châtelaine… Cette animation, sans supplément de prix, est proposée jusqu’au vendredi 1er mars, tous les jours sauf le week-end, de 14h à 17h30. Le château de Castelnaud est ouvert par ailleurs tous les jours de 10h à 18h, et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. L'intérieur du château se visite librement. Vous y découvrirez un cavalier et son cheval entièrement équipé, des canons mis en situation de tir, des bouquets d’armes d’hast, des armures étincelantes, une magnifique collection d’arbalètes… Ne voilà qu’une partie des trésors sur lesquels l’œil curieux saura s’arrêter !

Le Parc du Thot, à Thonac, vous propose une approche de l'art des cavernes, mais aussi diverses animations, durant ces vacances d’hiver

Dès ce samedi, et jusqu’au dimanche 3 mars, diverses animations vous sont proposées tous les jours. Nourrissage des cerfs à 11h, animation de réalité augmentée à 11h45, 14h30, 15h30 et 16h30, nourrissage des loups à 15h, atelier d’art pariétal à 14h15 et 16h, et médiation dans la nef à 14h et 15h45 avec les Bisons et les Aurochs, la médiation animale étant une méthode favorisant les liens naturels et bienfaisants entre les humains et les animaux. Le Parc du Thot, à Thonac, est actuellement ouvert à la visite de 10h à 17h30 ; l’entrée adulte et plus de 12 ans est à 8 euros.

Du théâtre est annoncé à Domme, samedi …

24 décembre, 10 heures du soir… Madeleine et son mari attendent leurs invités pour le réveillon de Noël. Tout à coup, Madeleine s’aperçoit qu’ils seront treize à table ! Superstitieuse, elle cherche, sans aucun scrupule, toutes les solutions possibles pour avoir à sa table un invité de plus… ou de moins. Chaque fois qu’elle semble avoir réussi, le hasard bouleverse les projets de l’un ou de l’autre de ses invités. En fin de compte, sa table comptera-t-elle toujours treize couverts ? « Treize à table », de Marc-Gilbert Sauvajon, par la compagnie « Présence », vous attend samedi à 20h30h, Salle de la Rode à Domme.

Cinéma, débat et conférence sont attendus dimanche à Saint-Cybranet

Deux documentaires vous seront proposés. Le premier concerne « Le chemin des glaces »… Aux confins de l'Himalaya, la neige bloque les cols à 5.000m et isole totalement les villages du Zanskar pour de longs mois. Mais les nuits glaciales de janvier gèlent le fleuve qui, pour quelques semaines, devient l'unique lien avec le monde extérieur. Une caravane se risque alors sur les 100 kilomètres du Chemin des Glaces... Le second documentaire concerne « La bergère des glaces ». Dans une vallée à plus de 5.000m d'altitude vit une bergère entourée de ses 300 moutons et chèvres, au milieu d'une immense montagne désertique. Durant un an, nous partageons la vie de cette bergère seule, entourée de bêtes sauvages et dans un environnement extrême. Malgré ces conditions de vie rudes, cette dame nous montre une force spirituelle surprenante, tout en préservant un mode de vie écologique traditionnel. Mais pour combien de temps encore ? Rendez-vous dimanche à 15h à la salle des fêtes de Saint-Cybranet.