EN IMAGES - De magnifiques œuvres en dentelle à découvrir ce week-end à Fresnay-sur-Sarthe

Des installations tout en délicatesse et légèreté s'invitent du 25 au 27 septembre dans les rues de Fresnay-sur-Sarthe : tout ce week-end, le collectif breton "3 Tisseuses de liens" présente ses œuvres en dentelle dans différents lieux, en partenariat avec le musée de la coiffe de Fresnay. Une exposition originale qui devrait charmer les visiteurs de la ville classée deuxième du dernier palmarès du "Village préféré des Français".

A voir jusqu'à lundi

Cette installation aurait dû être proposée dès le mois de mai mais la crise sanitaire a bouleversé le calendrier. Les œuvres étant fragiles, elles ne sont exposées que ce week-end à Fresnay-sur-Sarthe.

La dentelle métamorphose la poterne du château de Fresnay-sur-Sarthe le temps d'un week-end - Ville de Fresnay

Originaires de Callac et Carhaix en Bretagne, Florence de Vries, Caroline McAvoy et Françoise de Vito proposent ce type d'exposition depuis quelques années. Leurs œuvres sont à découvrir gratuitement dans le parc du château, aux halles et ruelle au Lion. Une rencontre avec l'une des trois tisseuses est organisée ce samedi 25 septembre à 11h au musée de la coiffe, qui possède de nombreuses coiffes composées d'un fond en dentelle.

