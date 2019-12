De nombreuses familles au Pont du Gard pour le jour de Noël

Vers-Pont-du-Gard, France

Du soleil, 15 degrés au thermomètre et une très belle lumière, ce 25 décembre dans le Gard. De très nombreuses familles en ont profité pour aller se balader au Pont du Gard, dont l'accès était gratuit. L'occasion de se remettre en douceur des excès du réveillon de Noël. Pierre lui est venu à pied de Remoulins avec sa femme Isabelle et leurs jumelles de 10 mois, bien emmitouflées dans leur poussette. " On fait une petite marche forcée, rapide pour éliminer. Il y a quoi, 8 kilomètres au total. C'est la balade pour les petites et pour nous. A chaque fois qu'on vient, je suis content. C'est colossal en fait. C'est le travail de milliers de personnes pendant des années, tout ça pour amener de l'eau d'un point A à un point B. On reste toujours étonné. "

" On ressent la plénitude ici "

Comme Pierre, c'est l'aqueduc romain qui continue d'attirer les visiteurs. Mais pas seulement. " On vient pour la beauté du paysage, le calme, la nature confie Daniel. " Même quand il y a plein de monde, ça reste quand même inspirant continue Quentin, venu de Paris. L'espace est assez grand, on n'est pas les uns sur les autres. " C'est un endroit qui inspire la plénitude renchérit cette habitante d'Uzès venue avec toute sa famille. C'est un endroit majestueux qui inspire le respect. " Le Pont était en plus ce 25 décembre inondé d'une magnifique lumière d'hiver. Idéal pour immortaliser cette balade de Noël.

Pour tous ceux qui l'auraient manquée, rebelote le 1er janvier. L'accès au Pont du Gard sera à nouveau libre de 9h à 20h.

Pique-nique de Noël au Pont du Gard pour le toulonnais Michaël et ses amis © Radio France - Sylvie Duchesne

Une lumière idéale pour jouer avec l'ombre des arches © Radio France - Sylvie Duchesne