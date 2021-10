De nouveaux figurants recherchés pour tourner avec Mathilde Seigner et Gérard Lanvin en Dordogne

De nouveaux figurants sont recherchés pour le tournage des Enfants des Justes, le téléfilm de Fabien Onteniente. Le réalisateur de Camping tourne en Dordogne depuis le 13 octobre et pendant un mois, un téléfilm adapté du roman de Christian Signol. Ce roman raconte l'histoire d'un couple de Dordogne qui, pendant la Seconde Guerre Mondiale, font passer la ligne de démarcation jusqu'au jour où ils recueillent deux enfants juifs. Le couple est interprété par Mathilde Seigner et Gérard Lanvin.

Dans le cadre de ce tournage en Périgord, des figurants sont recherchés La production recherche :

des hommes et des femmes, de 35 à 55 ans, avec des cheveux naturels sans coloration et sans tatouage visible

des jeunes gens, de corpulence frêle, âgés de 16 à 19 ans

une grand-mère, âgée entre 75 et 85 ans avec des cheveux gris ou blancs (non colorés et non méchés)

Des hommes et des femmes (sans précision d'âge) pour interpréter des réfugiés fatigués par les années de guerre.

Le tournage est prévu le lundi 25 octobre et, éventuellement le samedi 6 novembre à Montpeyroux et à Monpazier.

Pour candidater, il faut envoyer des photos à l'adresse : castingdesjustes@gmail.com en précisant l'âge, les mensurations (taille, poids, pointure, taille veste et pantalon) et les coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone)