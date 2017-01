De nouveaux pensionnaires au zoo d'Amiens

Après une saison 2016 très satisfaisante pour l'équipe du parc, le zoo d'Amiens s'apprête à rouvrir ses portes et prévoit de nombreuses nouveautés pour 2017.

En 2016, avec ses 400 animaux de 85 espèces, le zoo d'Amiens a séduit 183 500 visiteurs. C'est un tout petit peu moins que l'année précédente, mais vu les conditions météorologiques, c'est très satisfaisant pour la directrice des lieux. Mais l'objectif est évidemment de faire encore mieux cette année. Et les nouveautés prévues, tant du côté de la programmation culturelle que du côté des animaux vont dans ce sens.

Le parc zoologique d'Amiens accueille de nouvelles espèces cette année. Le tamarin-lion à tête dorée, arrivé en fin de saison dernière, va cohabiter avec des ouistitis pygmées, les plus petits primates du monde. Un couple d'écureuil de Prévost, espèce asiatique tricolore, est également attendu. Mais c'est la dernière saison pendant laquelle vous pourrez admirer les éléphantes. Elles quitteront le parc avant le début des travaux en 2018.

Les nouveaux pensionnaires du zoo d'Amiens (en haut l'écureuil de Prévost, en bas à gauche le tamarin-lion à tête dorée, à droite l'ouistiti pygmée) - Aucun

Changements tarifaires

Mais pour découvrir ces nouveaux animaux, il faudra débourser un peu plus d'argent que l'an dernier. L'entrée adulte passe de 6€ à 6.60€. Le tarif réduit grimpe de 4.20€ à 4.50€. Les prix pour les enfants ne changent pas, mais la gratuité est désormais valable pour les moins de trois ans, et non plus pour les moins de cinq ans.

En revanche, les plus fidèles pourront se réjouir de la baisse de 25% des prix des abonnements.

L'an dernier, des gazelles dorcas ont rejoint le zoo d'Amiens © AFP - Yasser Al-Zayyat

Horizon 2022

Depuis 2014, l'équipe du zoo d'Amiens élabore un projet de développement du parc afin de permettre le retour des espèces phares comme les girafes et les tigres. Le projet comporte aussi la création d'un restaurant dans l'actuel pavillon Bleu, ainsi que l'intégration de l'église Saint-Firmin-le-martyr, dernière des quatre églises néo-classiques construites à Amiens au XIXè siècle.

Les travaux ne débuteront qu'en 2018. Mais le projet entre en phase de maîtrise d'oeuvre cette année. Deux équipes travaillent : l'une sur la transformation du Pavillon Bleu en restaurant, l'autre sur la refonte globale des lieux. L'objectif est d'ouvrir le restaurant dès 2019, mais la fin de tous les travaux est prévue pour 2021-2022.

La direction du site et Amiens Métropole assurent prendre en compte les inquiétudes des riverains, notamment sur la question du stationnement dans le quartier. Un espace sera prévu pour les cars et les véhicules des visiteurs.