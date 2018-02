Bourges, France

Après la toiture de la nef, c'est au tour des bas-côtés : les ardoises ont tenu plus d'un siècle. De l'ardoise d'Angers, mais ces carrières ne sont plus exploitées et c'est donc d'Espagne que vont venir les nouvelles ardoises, précise Pascal Chauveau, technicien à la Direction régionale des affaires culturelles, chargé de suivre le chantier. Il faut que la teinte corresponde le plus possible à celle de la nef rénovée.

Les échafaudages devront être montés et démontés à trois reprises en fonction de la progression du chantier de couverture. © Radio France - Michel Benoit

5.000 M2 à poser, c'est quasiment autant que la grande nef. Le chantier va se dérouler en trois phases pour démonter le moins possible les échafaudages. Un investissement de 6 millions d'euros, financé par l'état. Des spécialistes interviendront également sur les vitraux nord de la cathédrale.

Les lustres vont être rénovés cette année. © Radio France - Michel Benoit

Moins visible, la rénovation de toute l'installation électrique qui date de 2002. Le risque de court-circuit est faible mais les normes ont changé et la cathédrale, dans l'absolu, aurait pu faire l'objet d'une interdiction d'ouverture au public. Les immenses lustres vont être restaurés, mais l'éclairage, globalement ne sera pas modifié. Un chantier d'un peu plus d'un million d'euros qui durera 13 mois.