De nouvelles animations pour Noël à Mont-de-Marsan

L'esprit de Noël va s'emparer du centre-ville à Mont-de-Marsan ! Les animations de fin d'année commencent ce samedi 9 décembre. Marché de Noël, manège, calèche, poneys, vous allez retrouver les immanquables, mais aussi, des nouveautés comme la grande roue !

Le coup d'envoi des animations de Noël sera donné ce samedi à Mont-de-Marsan. Vous retrouverez le traditionnel marché de Noël place Saint-Roch, le grand sapin devant la mairie, manèges, calèches, la forêt des poneys, le petit train, à côté de l'Office de tourisme, vous allez retrouver les immanquables.

Mais il y a aussi des nouveautés cette année. Terminée la piste de ski et le jardin des neiges ! Cette année, la Ville a choisi une grande roue. Impossible de la rater, son installation a commencé en début de semaine. A compter de ce samedi, 9 décembre et jusqu'au 7 janvier, vous pourrez découvrir les toits de Mont-de-Marsan à 40 mètres de hauteur depuis la place de la mairie. Elle sera ouverte du lundi au jeudi et dimanche, de 10 heures à 20 heures et jusqu'à 22 heures le vendredi et e samedi. Tarif : 5 euros pour les adultes et 3 pour les enfants.

L'autre nouveauté, s'adresse aux petits uniquement ! Vous la trouverez place Saint-Roch... Ce sont des petits chevaux mécaniques. Rien à voir avec un manège rond traditionnel. Vos enfants pourront enfourcher une petite monture en peluche chacun et se déplacer là où ils voudront, en appuyant avec leur pied sur les étriers de leur cheval mécanique. Le tout pour 1 euro, mercredi, samedi et dimanche après-midi.

Les magasins seront ouverts dimanche 17, 24 et 31 décembre. A noter aussi que le stationnement de surface, non clos, sera gratuit les samedis 23 et 30 décembre.