De nouvelles fouilles archéologiques cet été sur le site de Vix dans le Châtillonnais

Châtillon-sur-Seine, France

Le terrain où la tombe de la Dame de Vix a été découvert en 1953, va faire l'objet de nouvelles fouilles en Pays Châtillonnais. Les collections sont exposées au musée du Pays Châtillonnais et pourraient bientôt en accueillir d'autres. C'est l'espoir des chercheurs et archéologues qui vont travailler sur ces fouilles programmées d'août à novembre 2019 sur le site de Vix.

"Il s'agit de la réouverture du tumulus qui a été fouillé dans les années 50"

"C'est un très gros projet qui associe des fouilles archéologiques du tumulus mais aussi sa contextualisation, c'est à dire son environnement" précise Sabine Lefevre, professeur d'Histoire romaine à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, et directrice du laboratoire ARTHEIS.

Très heureux d’accueillir les acteurs de la nouvelle fouille de la tombe de Vix à l’occasion de cette conférence de presse https://t.co/36uiZ0m2dm — Musée Trésor de Vix (@TresordeVix) May 23, 2019

Des fouilles avec de nouvelles techniques numériques

"De la fouille manuelle à la fouille mécanique on va tout utiliser", explique Bastien Dupuis, responsable de recherches archéologiques à l'INRAP. "L'utilisation des technologies numériques seront aussi très importantes pour enregistrer les données de ces fouilles et fournir une sorte de copie numérique des vestiges, de manière bien plus précise qu'avant", poursuit celui qui est aussi membre d'ARTEHIS.

"Les Parisiens ont la tour Eiffel, nous on a le vase de Vix !" Jérémie Brigand

Et si ces fouilles sont possibles c'est aussi parce que la Communauté de Communes du pays Châtillonnais est propriétaire du terrain du site de Vix. Un terrain protégé et classé au titre des monuments historiques. "C'est un peu l’emblème du territoire et cette fouille est une grande fierté" conclut Jérémie Brigand, le président de la Communauté de communes du pays Châtillonnais.

→Retrouvez les interviews ce samedi 25 mai 2019 dans les journaux sur les ondes de France Bleu Bourgogne.