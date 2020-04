De nouvelles manifestations annulées au Mans à cause du Coronavirus

De nouvelles manifestations culturelles sont annulées en Sarthe. La dernière en date : le Mans fait son cirque et la grande parade qui était prévu en juin prochain. Le festival est annulé a annoncé ce mercredi, le maire du Mans Stéphane Le Foll. En revanche, la nuit des chimères est maintenue.

Le Mans fait son cirque et la grande parade reportés à juin 2021

"On a des choix difficiles à faire, mais on va annuler Le Mans fait son cirque et sa parade" a annoncé ce mercredi Stéphane Le Foll, le maire du Mans. "On sera encore fin juin en période difficile et on ne peut pas imaginer organiser une telle manifestation à l'échelle de la ville compte tenu du nombre e personnes que ça peut mobiliser".

"Par ailleurs toutes les fêtes des écoles et toutes les fêtes de quartiers sont également annulées" a rajouté le maire du Mans Stéphane Le Foll. "On va travailler maintenant sur les soirs d'été pour essayer de proposer des animations sans regrouper trop de personnes au même endroit, en faisant des petits groupes. On réfléchit aussi comment accueillir les enfants dans les centres de loisirs pour cet été. Là aussi ça ne peut se faire que par petits groupes et ça va nécessiter une réorganisation pour assurer la sécurité à la fois des personnes qui travaillent sur les sites et de l'ensemble des enfants".

La nuit des chimères (illustration) © Maxppp - J.Fouquet

En revanche, la nuit des chimères (les projections vidéo sur la cathédrale) est maintenue. "Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement devant la cathédrale".