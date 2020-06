Ce n'est pas encore la vie d'avant, mais on s'en rapproche quand même. France Bleu Bourgogne vous fait un petit récap de ce qu'on peut de nouveau faire en Côte-d'Or, alors que les bars et les restaurants rouvrent ce mardi.

Déconfinement : de plus en plus de loisirs accessibles en Côte-d'Or

Ce mardi, les bars et les restaurants rouvrent leurs portes. Une étape parmi d'autres du déconfinement. Car depuis le 11 mai, de plus en plus de loisirs sont accessibles pour tout le monde dans notre beau département. Petit tour d'horizon.

Se dépenser...

Les piscines sont à nouveau accessibles dans la métropole de Dijon à partir de ce mardi, comme à la piscine des Grésilles ou à celle de la Fontaine d'Ouche dès 7 heures du matin. Les horaires de toutes les piscines sont à lire sur le site de la ville de Dijon.

Si vous préférez les grands espaces, la base de loisirs du lac de Chour, à Franxault, vient par exemple de rouvrir. On peut s’y baigner ou faire du pédalo et du kayak de 10h à 19H, toutes les infos pratiques sont sur la page Facebook du lac. A noter que ce n'est pas le seul lac ouvert du tout puisque le lac Kir à Dijon a par exemple rouvert dès le début du déconfinement.

...Mais aussi se cultiver

Se dépenser c’est bien, mais on peut aussi maintenant plus facilement se cultiver. A Dijon le musée archéologique, le musée d’Art sacré, le musée François Rude, celui de la Vie bourguignonne et le musée des Beaux Arts nous accueillent tous à partir de ce mercredi. Le musée des Beaux-Arts était le seul à être encore fermé. Les horaires sont disponible sur le site des musées de Dijon.

Ailleurs en Côte-d'Or, on peut se rendre depuis la semaine dernière au Musée de l'Hôtel-Dieu de Beaune. En plus, l'entrée est gratuite jusqu'à la fin du mois de juin. Il y a aussi possibilité de visiter, et ce depuis près d'un mois, le château de Savigny-lès-Beaune ainsi que ses 9 musées.

Le Muséoparc d'Alésia lui n'est pas encore ouvert, mais ce n'est plus qu'une question de jours : ce sera ce samedi 6 juin.

Et si vous êtes plus d'humeur à bouquiner qu'à vous balader, la ville de Dijon a annoncé que ses 49 boîtes à livre étaient à nouveau accessibles. Pour savoir où se trouvent les boîtes à livre les plus proches de chez vous, rendez-vous à cette adresse.