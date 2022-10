Vous l'avez peut-être remarqué, les surfeurs sont de plus en plus nombreux sur nos côtes catalanes. Une pratique qui se démocratise, adaptée à tous les niveaux en Méditerranée. On compte près de 500 pratiquants, débutants ou confirmés, dans les Pyrénées-Orientales.

De plus en plus de surfeurs dans les Pyrénées-Orientales : "Bien sûr qu'on peut surfer en Méditerranée"

Ce week-end, les cours de Mehdi Karam sont pleins. Il est moniteur au club de l'ABCS (Association des Bodysurfeurs et Surfeurs Catalans) depuis 10 ans et il confirme que les surfeurs sont de plus en nombreux dans les Pyrénées-Orientales : "Depuis trois ans, on dépasse les 200 licenciées au club, en ajoutant les "free-surfeurs", ça fait plus de 500 surfeurs dans les PO".

"On nous compare à Brice de Nice qui attend sa vague" - Mehdi Karam, moniteur de surf

On pourrait croire que la Méditerranée n'est pas le meilleur endroit pour surfer, "Quand on nous voit ici, on nous compare à Brice de Nice qui attend sa vague", rigole le moniteur. Et pourtant : "Il y en a pour le surfeur débutant, du confirmé au professionnel", assure Mehdi. "Ça va de la petite vague de 30 centimètres sur laquelle on apprend, à des grosses vagues qui vont jusqu'à quatre mètres quand on a les tempêtes."

Des surfeurs qui viennent de Toulouse ou de Narbonne

Ce jour-là, le temps est calme et les vagues petites. Les élèves de Mehdi sont surtout des débutants, et il y a quelques confirmés, comme Emma. "Quand je dis que je surfe, on me dit qu'il n'y a pas de vagues en Méditerranée, mais si, et l'hiver c'est la meilleure saison !", s'esclaffe l'adolescente. Et quand il n'y en a pas, c'est l'occasion de perfectionner les positions techniques. Son copain vient justement de terminer son deuxième cours : "C'est bien, on a pu surfer tranquillement. Franchement, j'ai bien aimé, j'en referai si j'en ai l'occasion", confie-t-il.

Mehdi l'avoue, le "spot" de Canet est un des plus fréquentés du département : "Il y a même des gens de Toulouse, de Narbonne, qui viennent surfer ici. Et l'hiver, on a même des professionnels qui viennent". De quoi tordre le cou aux préjugés, qui disent que c'est sur la côte Atlantique qu'il faut surfer.