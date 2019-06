De quoi lire, écouter, se détendre, apprendre… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Une course, des livres, de la danse, un concert et de l’archéologie ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Où sortir en ce dernier week-end de printemps ?...

Course de caisses à savon à Grignols, dimanche

A Grignols se déroule ce dimanche la 2ème édition de la « Course de caisses à savons folkloriques », au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Parmi les animations, en marge de la course elle-même : l’élection de la plus belle caisse à savon, un rassemblement de vieilles voitures et motos, un vide-grenier et des animations diverses autour d’un coiffeur-barbier et de mode des années 70. Buvette et restauration sont prévues sur place ; l’entrée est gratuite…

La 10ème édition de « Livre en fête » vous attend ce week-end à Champcevinel

Albums jeunesse, documentaires, essais, nouvelles, romans : pour la 10ème fois, « Livre en fête » vous accueille et vous offre près de 75 voyages différents, autant que d’écrivains présents. Ce faisant, il vous sera donné l’occasion de réfléchir et d’échanger sur l’œuvre terriblement actuelle de Charles Dickens, sur ces périgourdins qui ont bravé l’ordre établi entre 39 et 45 au nom de l’humanité, sur l’impasse actuelle de la paix en Palestine-Israël, et sur les mécanismes profonds de la domination coloniale. Sous les parasols, au cœur du bourg de Champcevinel, « Livre en fête » vous est ouvert ce samedi de 14h à 19h, ainsi que ce dimanche de 9h à 18h, et divers débats, tables rondes et cafés littéraires vous sont proposés.

On va danser à Périgueux, ce samedi…

La seconde édition de la « Fête de la danse » de Périgueux regroupe pas moins de 11 associations de danseurs de Dordogne, mais aussi des professionnels d'ici et d'ailleurs, ainsi que des artistes de renommée internationale. Plus de 2h de spectacle multicolore et multiculturel, « A corps à et à son », vous y attendent. Il y aura du hip hop, de la danse orientale, de la danse contemporaine, africaine, du rock swing, de la danse tribale, du flamenco, de la salsa, des claquettes, etc... La seconde édition de « A corps et à son » fête la danse, ce samedi au théâtre de Périgueux à partir de 20h ; l’entrée plein tarif est à 10 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants.

La beauté des mélodies séfarades parle aussi à l’intime, samedi à Ajat

Arrivée en Espagne autour du VIe siècle, la communauté juive séfarade a laissé une empreinte profonde dans la culture hispanique. La richesse de l’héritage musical judéo-espagnol a été sauvegardée par une tradition orale très vivante, transmise essentiellement par les femmes. Au fil du temps, ce répertoire principalement composé de Romances d’amour, de chants de noces et d’exil, de berceuses, s’est largement étendu diffusé autour du bassin méditerranéen. Les échanges entre les trois cultures juive, arabe et chrétienne se sont épanouis en Andalousie aux XIIe et XIIIe siècles. Ainsi, les influences et apports mutuels ont été féconds, comme en témoignent la musique et la poésie arabo-andalouse, source d’inspiration toujours actuelle. A la croisée des chemins entre des cultures et des styles musicaux différents, Les chants de l’âme viennent mettre en résonnance des chants d’amour, des hymnes à la vie, au souffle, et au verbe. Ces « Chants de l’âme » de la musique séfarade et médiévale vous seront transmis par Anne Paris au chant, à la guitare et aux percussions, ce samedi à 17h en l’église Saint-Martin d’Ajat ; l’entrée est à 10 euros.

À l’occasion des journées nationales de l’archéologie, nous allons redécouvrir les trésors de notre patrimoine…

Un programme spécifique vous attend sur les sites de Lascaux IV (le Centre International de l’Art Pariétal), du Parc du Thot et des Abris Préhistoriques de Laugerie-Basse.

Au Centre International de l’Art Pariétal, à travers une conférence, Geneviève Pinçon viendra samedi à 16h présenter les enjeux et la responsabilité engagée pour l’inscription d’une grotte ornée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette conférence est incluse dans le circuit de visite du jour, soit 20€, ou au tarif de 3€ pour la conférence seule. Par ailleurs une visite guidée spéciale autour du thème « Un bâtiment aux lignes contemporaines pour abriter une grotte du paléolithique : un voyage dans le temps et dans l’architecture » est organisée dimanche à 16h.

Le Parc du Thot, de son côté, vous propose un atelier « fouille archéologique », pour découvrir et identifier les vestiges conservés dans le sol, samedi et dimanche à 14h, au tarif de 4€.

Enfin aux Abris Préhistoriques de Laugerie-Basse, Jean-Pierre Chadelle, archéologue du Service Départemental de la Dordogne, sera présent samedi à partir de 14h pour une présentation des résultats des recherches menées à Laugerie-Basse sous l’abri des Marseilles, site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; cela est inclus dans le circuit de visite du jour, à 8,40 €.