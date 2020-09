VIDÉO - De retour sur scène, l'Orchestre national de Lille s'adapte à la situation sanitaire

Les retrouvailles entre le public et l'Orchestre national de Lille, ce jeudi 24 septembre, au Nouveau siècle. C'est le concert d'ouverture de la saison, qui sera joué également vendredi 25, et samedi à Valenciennes. Au programme : Copland, Haydn et Bartók, le tout avec de nombreuses contraintes sanitaires.

La centaine de musiciens de l'ONL ne peut pas monter sur scène en même temps, car il faut un mètre cinquante entre chacun. L'orchestre a donc pris le parti de se "couper en trois" : les cuivres et les percussions pour la première oeuvre, une partie des cordes pour la deuxième, et l'autre partie pour la troisième. "On utilise la situation pour aller de l'avant", analyse le directeur musical, Alexandre Bloch, "nous avons besoin de jouer avec l'orchestre, nous avons besoin de nous retrouver". Le chef a renoncé au plexiglas sur scène, "qui coupent les transmissions du son".

ECOUTEZ : dernières répétitions avant le concert d'ouverture à l'Orchestre national de Lille Copier

Flou artistique

Paul Mayes, altiste, trouve "super de pouvoir rejouer et de voir du monde dans la salle". Même enthousiasme pour Frédéric Hasebroucq, corniste, pour qui cette période d'arrêt a été difficile : "ça a été dur pour tout le monde, mais nous, instruments à vent, nous avons été stigmatisés. On était dans un flou artistique et scientifique assez grand. Les distances entre nous compliquent l'acoustique. Mais on est très contents de pouvoir jouer ensemble".

Masque obligatoire pour le public

Côté public, le port du masque est obligatoire. Le concert dure une heure, sans entracte, pour éviter les déplacements. La salle sera remplie au tiers, 600 personnes au lieu de 1800, afin que les distances soient respectées. François Bou, directeur général de l'ONL, remarque que "le public répond avec enthousiasme, c'est réconfortant. Mais nous sommes dans un gestion de crise. Économiquement, ce n'est pas viable. Pendant quelques mois, ça ira, mais si ça va plus loin, il faudra se poser de sérieuses questions".

François Bou, directeur général de l'ONL Copier

Les ventes de billets pour la saison se font progressivement, de deux mois en deux mois, pour pouvoir s'adapter à la situation et aux contraintes qui évolueront. Le programme ICI.