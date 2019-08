De St Hippolyte à Verdun-sur-le-Doubs en kayak

Besançon, France

C'est une rencontre insolite au passage de l'écluse du moulin St Paul, en plein coeur de Besançon. En lieu et place des bateaux de promenade ou des pénichettes de tourisme fluvial , un kayak de mer lourdement chargé et équipé comme pour une expédition. A son bord, Eric Marion, un voyageur pas comme les autres. Depuis quelques années, il consacre ses vacances à descendre des rivières pendant plusieurs semaines à bord de son embarcation. Et cette année il a choisi le Doubs.

Il est parti il y a une dizaine de jours en aval de St Hippolyte, et prévoit de naviguer au fil de l'eau jusqu'à Verdun-sur-le-Doubs, au confluent du Doubs et de la Saône, un périple d'environ 250 km. Eric Marion a l'habitude de ce genre de voyage, il a déjà parcouru au long cours notamment la Loire, l'Allier, la Mayenne, la Charente, l'Yonne, le Lot, le Loir, le Tarn, et plusieurs autres rivière françaises moins connues.

Principale difficulté: le franchissement des barrages. Selon la configuration des lieux, le kayak passe facilement mais parfois, ça coince, il faut alors haler le bateau à l'aide d'une corde, voire même en le tirant à l'aide d'un petit chariot à roulettes. Eric Marion navigue selon son humeur, au gré des endroits accueillants et des rencontres. Il parcourt entre 10 et 20 km par jour, et le soir il monte son bivouac: "Il m'arrive de dormir à la belle étoile, mais j'ai ma tente, le soir je ramasse du bois je fais mon feu, mon barbecue, et je regarde le soleil se coucher au bord de l'eau."

On a un peu l'impression d'être Christophe Colomb"

Ce qui motive Eric Marion, c'est la découverte: "on a un peu l'impression d'être Christophe Colomb", dit-il, et même s'il s'est arrêté deux jours à Besançon pour visiter la ville, il apprécie les nombreux coins sauvages qu'offre encore la rivière. "Sur l'eau, on regarde la rivière, on la respecte, on vit avec, c'est une architecture incroyable où l'homme n'a pas fait grand chose, on se fait tout petit".

L'autre plaisir c'est celui de la rencontre: "quand j'arrive en kayak quelque part, les gens sont plutôt accueillants, ils sont étonnés". Toutes ces aventures en kayak sont à découvrir sur le blog d'Eric Marion, avec des nombreuses photos et anecdotes. "C'est aller voir le monde" sourit Eric Marion , "et ça permet peut-être de vieillir moins vite".