Du cuir, de la randonnée, de la lumière, de la fête et du cirque ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Des artisans, de l’espoir, des fêtes et du spectacle au programme de ce week-end.

On veut du cuir à Thiviers, ce week-end

Rendez-vous à Thiviers pour une nouvelle édition des « Portes du cuir », les rencontres annuelles de la filière cuir qui ont pour objectif de mettre en lumière cette filière et la diversité de ses savoir-faire. Jusqu’à dimanche, cette manifestation rassemble plus de 70 exposants, 3 lieux d'expositions, des démonstrations, des ateliers d'initiation, des conférences, des documentaires et un marché de producteurs... De l’élevage à la tannerie, en passant par la création d’innombrables produits de luxe et artisanaux, tous les métiers et les acteurs de la filière en activité en Nouvelle Aquitaine vous attendent à Thiviers.

Virades de l’espoir à Jaure

« Les virades de l’espoir » pour vaincre la mucoviscidose font étape dimanche à Jaure. Des randonnées VTT de 22 et 45km partiront à 9h, avec une randonnée pédestre de 9 ou 12km à 9h30 ; l’inscription est à 5 euros. En parallèle, un Cluedo géant gratuit sera proposé de 9h30 à 11h30 aux enfants et aux familles. L’après-midi, diverses animations gratuites vous seront proposées : escalade, trampoline, tir à l’arc, structures gonflables et animations surprises, avant un grand lâcher de ballons à 16h30 et la prestation d’une chorale à 17h. La veille samedi, toujours à Jaure et en guise de mise en bouche, un trail nocturne de 9 ou 12km partira à 21h ; l’engagement est à 10 euros et sifflet et lampe frontale sont obligatoires au départ. Un concert gratuit vous sera également proposé et l’on vous conseille d’y venir déguisé…

Fête de la lumière à Saint-Michel-de-Double, dimanche

Dimanche, la Fête de la lumière investit Saint-Michel-de-Double, à côté d’Echourgnac. Après la randonnée dont le départ sera donné à 9h, vous pourrez profiter, dès 10h, de la visite de l’Exposition « L’éclairage à travers les âges », de l’atelier « Evolution des sources lumineuses à travers le temps», ou encore d’une initiation à la Spéléologie. A 17h, des contes du Périgord vous seront distillés par l’ami Daniel L’Homond.

Fête patronale à Saint-Michel-de-Rivière, ce week-end

A Saint-Michel-de-Rivière, commune associée à La Roche-Chalais, une 48ème fête patronale est organisée par le Comité des fêtes. Samedi, 14h30, concours de pétanque en doublette ouvert à tous, et grand feu d’artifice le soir à 22h. Dimanche, 13h30, départ d’une épreuve cycliste d’environ 200 coureurs. Durant les 2 jours, vous trouverez à Saint-Michel-de-Rivière des attractions foraines avec leurs manèges et peut-être même une surprise…

C’est toujours le cirque, au Parc des expos !

Un nouveau spectacle intitulé « L’histoire de la jungle » vous est proposé depuis mercredi par le cirque Falck au Parc des Expositions du Périgord à Marsac-sur-l’Isle. Un voyage quelque peu tropical où, derrière chaque arbre, se cache un numéro féerique, avec des acrobates, des fauves, des chevaux, des clowns, de la musique, et peut-être même King Kong en personne. Vous êtes accueilli sous les célèbres rayures rouges et blanches d'un tout nouveau chapiteau rond ultra chaleureux au confort total de 1.100 sièges. Voici le détail des jours et horaires de représentations, ce week-end : samedi à 18h et 20h30, et dimanche à 14h30 et 17h30…