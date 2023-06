De très grands talents dans de très courts-métrages!

Nous connaissons les festivals de longs-métrages, de courts-métrages, mais les TRES courts métrages ? Ces films ne dépassent pas 4 minutes et pourtant tout est là: Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo... Tous les genres sont présents !

Le "Très Court International Film Festival "se décline en plusieurs programmes: "Paroles de Femmes"; "Défi 48h Très Court" (les participants avaient 48h pour concevoir, réaliser et monter leur film sur le thème de l'Environnement ), mais aussi des sélections Familiale, Française, Documentaire et Rions (avant la fin du monde).

Très Court International Film Festival

Ce "Très Court International Film Festival " comme son nom l'indique est un évènement sans frontière, cette 25e édition n'échappe pas à la règle et les "très courts" en compétition sont sous-titrés en 9 langues et diffusés dans 20 pays, dans plus de 60 villes, dont Tours.

Cinéma Studio

Rendez-vous aux cinémas Studio à Tours vendredi 9 et samedi 10 juin pour le point d’orgue du "Très Court International Film Festival ", à savoir : les projections et les cérémonies de remises des Prix en présence des Jurys. Vous aurez ainsi l’occasion de prolonger l’expérience du "Très Court" autour d’échanges avec des professionnel·les du cinéma.