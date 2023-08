De Valence au Royans : le tournage du film avec Artus et Clovis Cornillac s'achève après sept semaines

Le tournage avait commencé le 17 juillet. Sept semaines après, il est sur le point de s'achever avec des dernières prises de vue programmées cette fin de semaine jusqu'à samedi 2 septembre notamment sur les berges de Saint-Nazaire-en-Royans. La comédie Un p'tit truc en plus présentera sur grand écran des scènes du Vercors drômois et isérois, mais aussi du Royans ou encore de Valence. Un film réalisé et joué par l'humoriste Artus, avec Clovis Cornillac ou encore Alice Belaïdi.

Ce n'est pas une terre totalement inconnue pour Clovis Cornillac, dont une partie de la famille est originaire de la montagne ardéchoise. S'il a déjà tourné en Drôme, il ne connaissait toutefois pas le Royans. "J'ai découvert tout ce côté, Saint-Nazaire, Saint-Jean, tout ça, je ne connaissais pas. C'est un endroit où j'étais passé, j'étais venu bouffer, mais je n'y avais pas travaillé !" souligne l'acteur. Bilan ? "C'est extrêmement graphique, c'est chouette !"

L'histoire raconte les aventures d'un père et son fils en cavale qui se réfugient dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Artus signe sa première réalisation au cinéma. Pourquoi avoir choisi la Drôme ? Il répond à France Bleu Drôme Ardèche, sans mentir : "moi, je suis de Montpellier et j'avais choisi les Cévennes à la base" sourit-il.

"Les décors sont à couper le souffle"

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a rapidement apporté son soutien au film, notamment à travers une contribution de 270 000 euros. "On est venu découvrir en se disant pourquoi pas, s'ils nous aide, allons voir ce que ça donne !" admet l'humoriste, "et franchement je suis vraiment tombé amoureux de la région. C'est fou, les décors sont à couper le souffle". C'est donc bien la Drôme qu'il choisit comme plateau de tourage. "Je suis ravi que ça se soit un peu imposé à moi de cette manière. J'ai découvert une région hyper variée, c'est très vert et à la fois très brut, ça raconte mille choses et on a essayé de la filmer le mieux possible. J'espère qu'à la fin les gens seront fiers de la région" raconte Artus.

De jeunes acteurs handicapés au casting

Dix jeunes comédiens en situation de handicap complètent le casting en jouant les rôles des pensionnaires de la colonie de vacances. Des rôles écrits sur mesure par l'humoriste, une fois leur recrutement acté. Sur le plateau, entre les scènes, les têtes d'affiche que sont Artus, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi sont totalement complices de ces acteurs à part entière. "C'est particulier et on aura probablement jamais l'occasion de refaire un travail comme ça. C'est génial de bosser avec eux, j'ai l'impression que c'est aussi formidable pour eux que pour nous. Ce n'est pas compliqué, ça demande une organisation particulière simplement parce qu'ils ne peuvent pas gérer leurs problèmes comme nous on peut les gérer" témoigne Clovis Cornillac.

"Point de vue travail, je m'attendais à ce que ce soit plus chaotique, et en fait ils se prêtent au jeu de manière remarquable et talentueuse. Ils sont au travail. Nous on joue avec eux normalement !" poursuit-il.