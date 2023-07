Deauville : le festival du manga séduit et attire petits et grands

La première édition du festival du manga à Deauville est lancée ! Près de 10.000 visiteurs sont attendus du 21 au 23 juillet 2023 au Centre International de Deauville, le Palais des Congrès. Trois jours d'événement où se retrouvent les passionnés d'animés et de mangas de tout horizon, pour s'immerger dans la culture japonaise.

Une quarantaine d'exposants et des animations diverses

À l'intérieur du salon : stands de produits dérivés, nourriture japonaise, stands de jeux vidéo et de costumes de héros de mangas. Une quarantaine d'exposants sont sur l'événement. Des animations aussi : Just dance, Masterclass de dessin manga, atelier origami, dance KPOP (pop coréenne), et parade des cosplays (déguisements) à Deauville, sur les planches, le samedi 22 juillet.

Une jeune cosplayeuse, déguisée en Mitsuri, du manga "Demon Slayer". © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Un salon "plus convivial" qu'à Paris selon les passionnés

Tout comme la Japan expo à Paris donc, mais en plus petit, et en Normandie donc, ce qui ravit les habitants du coin, comme Lucile : "C'est super d'avoir un événement comme celui-là ici. Je n'ai pas pu me rendre à Paris cette année, alors pour le coup, je suis contente. D'autant plus que le cadre, à côté de la plage, est splendide." Pour son amie, Lison, "c'est plus convivial, il y a moins de monde, c'est plus espacé."

Trois passionnés de manga, déguisés, à l'entrée du festival du manga à Deauville. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

"Offrir un événement de qualité, dans un cadre exceptionnel"

Tristan Duval, organisateur du salon est pour le moment "satisfait, car il y a une vraie curiosité. Le manga touche toutes les générations désormais, plus seulement les enfants", l'idée était "d'offrir au grand ouest et à la Normandie un évènement de qualité, et surtout dans un décor, exceptionnel, ailleurs tout se passe dans des grands halls. Ici, nous sommes à la plage, cela a quand même une touche singulière", termine Tristan Duval.