Débarquement de Provence : un appel aux dons pour sauvegarder le Tank Destroyer M10 à Bormes-les-Mimosas

Le Tank Destroyer - Cracheur II - a été rénové et repeint par les bénévoles de l'association "Mémoire Bormes 1944"

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, est attendu ce lundi 14 août en soirée au Rayol-Canadel pour lancer la semaine de commémorations du Débarquement de Provence. L’opération "Dragoon" est en effet lancée dès la soirée du 14 août 1944, il y a donc 79 ans aujourd’hui, par des messages envoyés depuis Londres. Dès le 15 août à minuit, les alliés foulent le sol provençal. La Provence sera libérée en moins de 15 jours.

De nombreuses associations sont impliquées dans ces cérémonies comme "Mémoire Bormes 1944". Une soixantaine de bénévoles retapent et entretiennent des véhicules historiques. Une des pièces dont ces bénévoles sont les plus fiers est un Tank Destroyer M10*.

Un char historique

Ce char historique a débarqué, avec 5 hommes à bord, le 15 août 1944 sur la plage de Cavalaire. Après avoir participé aux combats pour la libération de la Provence, il est remonté jusqu'en Allemagne où il a terminé sa guerre sur les rives du lac de Constance le 8 mai 1945. Il a ensuite été confié au Musée des Blindés de Saumur qui sur décision du Ministère des Armées le prête pour au moins 10 ans à l’association borméenne.

"Quand il est arrivé dans le Var en 2020, ce char était presque une épave. Il était complètement rouillé. Mais à force de travail et plus de 1200 heures passées à le retaper, nous arrivons à ce résultat. C’est très émouvant" raconte Patrick Moulines, vice-président de "Mémoire Bormes 44". "Nous l'avons rénové, motorisé parce qu'il n'y avait pas de moteur. Puis il a été sablé et repeint avec ses marquages d'origine, ses marquages réglementaires".

Souscription lancée pour remplacer les chenilles du Tank

Seul problème : le train de chenilles du char est en très mauvais état. Gaby, 31 ans, conducteur "remplaçant" du Tank Destroyer, ne cesse de vérifier l’état des chaînes : "Nous avons toujours peur qu’elles cassent avec l'usure. Nous voyons que ça commence à frotter sur la ferraille. Si elles cassent, le char sera arrêté sur place et ce serait malheureux" explique ce mécanicien en TP.

L’association "Mémoire Bormes 44", en partenariat avec la Fondation du patrimoine, lance donc une souscription (cliquer ici ) pour finaliser la restauration du Tank. "Nous aurions besoin de 50.000 euros" précise le président de l’association Didier Olivier. "Et nous sommes un peu pressés : dans l’absolu nous devrions lancer la commande à l’automne. Car nous avons un objectif : que ce char historique soit en parfait état pour l’été 2024 et le 80ème anniversaire du Débarquement de Provence".

Qui étaient les cinq membres d'équipage ?

Autre objectif de ces bénévoles c’est aussi de retrouver les noms des cinq membres d’équipages qui étaient dans ce char le 15 août 1944. C’est la mission de Serge Buisson, membre de l’association et passionné d'histoire : "Nous avons déjà trouvé des noms. Mais nous continuons à phosphorer car notre objectif est vraiment de reconstituer tout l'équipage !"

* Le char sera visible lors des commémorations de Cavalaire ce 15 août, à Draguignan le 16 et bien évidemment à Bormes-les-Mimosas jeudi 17 août.

Le char a été entièrement sablé et repeint avec ses "marquages réglementaires" © Radio France - Sophie Glotin