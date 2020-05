DÉBAT VIDÉO - Crise du coronavirus : quels spectacles dans le "monde de demain" ?

Et maintenant, on fait quoi ? Chaque matin sur France Bleu Occitanie à 7h45 et en vidéo, nous imaginons le monde de demain. Ce jeudi, P. Matras, co-directeur d'une compagnie de théâtre et A. Navarro du festival Pause Guitare d'Albi sont nos invités. Episode 4 : quels spectacles vivants demain ?

Depuis ce lundi 11 mai nous sommes déconfinés progressivement. Depuis le début de la semaine, votre radio France Bleu Occitanie vous donne rendez-vous à 7h45 chaque matin pour parler du monde d'après. Un rendez-vous à retrouver ici en vidéo. Nous nous demandons si ce confinement et le coronavirus vont changer nos habitudes, notre vie quotidienne et ce que l'on connaissait avant.

Ce jeudi, 4e épisode consacré à la culture avec cette question : "Quels spectacles dans le monde d'après?"

Pierre Matras, co-directeur artistique de la compagnie théâtrale le Grenier de Toulouse et Alain Navarro directeur du festival de musique Pause Guitare d'Albi, répondent à nos questions.