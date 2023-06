Débord de Loire : le passage de 200 bateaux au Pellerin

Plus de 200 bateaux ont remonté la Loire ce samedi 3 juin 2023, de l'estuaire de Saint-Nazaire jusqu'à Nantes, pour la 3ème édition du festival Débord de Loire. Trois navires étaient à l'honneur cette année : le Belem , le Français et le Oosterschelde, de majestueux trois-mâts. L'un des meilleurs endroits pour admirer cette grande parade, c'était au Pellerin : là où les trois-mâts ont rencontré les bateaux fluviaux. Un spectacle nautique que nous avons vécu ce samedi avec les visiteurs.

Les enfants émerveillés

Les bords de Loire sont d'ailleurs noirs de monde, et tout le monde s'émerveille devant le passage des bateaux, à commencer par les enfants, comme Pia et Lison, 7 ans : "Moi, j'aime tous les bateaux, mais je préfère quand même les grands, confie Pia, ils sont plus intéressants à voir." Lison préfère les plus petits, "surtout celui avec les rames, juste là" dit-elle en pointant du doigt un aviron.

Les bords de Loire au Pellerin ce samedi 3 juin 2023 pour le festival Débord de Loire © Radio France - Léonie Cornet

Quatre heures d'attente pour voir passer les bateaux

Un peu plus loin, Jean-Pierre, 82 ans, est très bien placé, sur un ponton, avec sa grosse caméra. Ce vidéaste à la retraite originaire de Saint-Jean-de-Boiseau, près du Pellerin, attend depuis quatre heures pour avoir la meilleure vue possible. "C'est impressionnant de voir tous ces bateaux qui passent, et tous ces gens qui s'y intéressent. En plus, le temps est magnifique !"

Les navires font aussi rêver Yvette, 69 ans, venue avec sa fille et ses petit-enfants : "J'aimerais beaucoup avoir un bateau et pouvoir naviguer dessus. Un beau, tant qu'à faire ! J'ai déjà navigué de Nantes à Saint-Nazaire sur un bateau, et c'était vraiment génial."

Les 200 bateaux du festival Débord de Loire ont vogué jusqu'à Nantes. Le final de cette parade a eu lieu quai de la Fosse entre le navire musée "Le Maillé-Brézé" et le pont Anne de Bretagne, points d'accostages des trois mâts.