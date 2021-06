Début de la 40e édition de Jazz à Vienne avec le concert des enfants

Voilà 16 ans que le concert des enfants a vu le jour au festival Jazz à Vienne. Une matinée réunissant quelque 6.000 enfants. Cette année, en raison du coronavirus et de la distance à faire respecter entre chaque école, deux matinées sont au programme : ce jeudi 24 et ce vendredi 25 juin. À chaque fois, près de 4.000 enfants, venus de Vienne et ses environs, mais aussi du secteur de Lyon, de la Capi en pays berjallien.

L'afro Carnaval des animaux

Au programme, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns - œuvre emblématique de la musique symphonique française de la fin du XIXe siècle - à la sauce africaine. Et les enfants ont dansé avec notamment la rumba du Congo ou encore la salsa du Bénin. Sur scène, le conteur Soro Solo pour une version remaniée du conte original que l'on doit Blick Bassy et Florent Briqué.

Dès les premières notes de musique, les enfants se mettent à danser, crier, applaudir. Le théâtre antique privé de ses spectateurs l'an passé en raison du coronavirus retrouve donc une ambiance qui lui va si bien. De quoi réjouir et redonner le sourire à Benjamin Tanguy, le directeur artistique. Avec son équipe, il compose ces dernières semaines avec des aléas de programmation, des règles qui changent. "On est enfin sur quelque chose de positif. On voit les premiers festivaliers parce que pour nous ce sont les premiers festivaliers qui entrent dans le théâtre antique. Et on se dit que le festival va se lancer, que le 40e anniversaire va se fêter. Donc, on est très heureux. C'était très attendu, vous savez on n'avait pas fait de spectacle "jeune public" depuis 2018, car en 2019, il y a eu la canicule et on nous a interdit l'organisation de ce spectacle. En 2020, il y a l'annulation du festival. Donc en 2021, on était vraiment impatient de retrouver cette ambiance-là."

Sur scène notamment le conteur Soro Solo. © Radio France - Céline Loizeau

>>> Pour connaître les mesures liées au contexte sanitaire, rdv sur cette page dédiée du festival.