Début de la troisième phase de la réhabilitation des arènes de Nîmes

La Ville de Nîmes entame la phase 3 du chantier de restauration des arènes, un chantier lancé il y a déjà 13 ans. Le projet -la restauration complète de l'amphithéâtre- touchera, normalement, à sa fin en 2034. La phase 3 concerne les façades des travées 7 à 11, face au Palais de Justice. "A son terme, la moitié de la couronne aura été traitée », explique Mary Bourgade, Adjointe déléguée à l’inscription UNESCO et au Patrimoine Antique. Les travaux, pour cette tranche, sont estimés à 2,7 M€.

La livraison du chantier est attendue pour février 2024.

Les cinq travées du chantier précédent seront de nouveau accessibles au public dès que les garde-corps métalliques seront reçus et posés, au printemps. "Le démontage des échafaudages de la phase précédente permet désormais de révéler les façades des travées récemment restaurées. La particularité de cette nouvelle tranche réside dans le fait qu’elle comporte les trois seuls garde-corps d'origine, l'un étant sculpté, sur la façade extérieure, d'un combat de gladiateurs. A noter également la présence de deux autres bas-reliefs : la louve de Romulus et Rémus et un triple phallus, signe antique porte-bonheur de prospérité" (communiqué).

Chantier de réhabilitation des arènes de Nîmes. Echafaudages pour la phase 3, face au Palais de Justice © Radio France - Tony Selliez

Cette campagne de restauration de très grande ampleur va durer jusqu’en 2034, pour un coût global de 54 M€ HT. La Ville y consacre 3 M€ par an.

Les Arènes de Nîmes, qui restent ouvertes à la visite pendant sa restauration accueillent chaque année plus de 350 000 touristes.

Chantier de réhabilitation des arènes de Nîmes. Sur la gauche, les échafaudages pour la phase 3 du projet, face au Palais de Justice © Radio France - Tony Selliez