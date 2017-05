Début de Roland-Garros : trois Corréziens sont ramasseurs de balles !

Trois jeunes du Tennis Club d'Objat font partie des 250 ramasseurs de balles sélectionnés pour le fameux tournoi de tennis. Il débute ce lundi porte d'Auteuil à Paris avec la semaine de qualification pour accéder au tableau principal.

Les joueurs et joueuses vedettes n'entreront en lice que la semaine prochaine dans le tableau principal, mais le tournoi de tennis de Roland-Garros commence bien dès ce lundi avec le début des qualifications pour justement accéder au tableau principal. Et parmi les petites mains des internationaux de France, il y a trois corréziens du club de tennis d'Objat. Florent, Tanguy et Victorien font partie des 250 ramasseurs de balles sélectionnés pour le tournoi. Ils sont sur les courts dès ce lundi.

Une école de ramassage et d'arbitrage à Objat

Ces ados étaient... comme des gamins, quand on les a rencontrés avant leur départ, à l'idée de foulée la terre battue porte d'Auteuil. Victorien, 15 ans, sera au fond du court alors que Florent et Tanguy, 14 ans, seront eux au filet. Leur place, ils ne l'ont pas volée : ils ont été choisis parmi plus de 3.000 candidats après avoir passé une sélection à Toulouse ou Clermont-Ferrand. Ils peuvent aussi dire merci à leur club qui a lancé, cette année, une école de ramassage de balles et d'arbitrage. "C'est un projet sportif et éducatif" explique le président du TC Objatois, John Néolier. "Arbitrer, c'est très dur. Ramasser les balles, ça peut être perçu comme très ingrat mais c'est aussi une cause très noble. Et l'idée était de se dire qu'à côté des bons petits joueurs qu'on a au club, ça peut inciter ceux qui ont un moins bon niveau d'avoir un très actif." Une façon de s'épanouir autrement. Une quinzaine de jeunes suit l'école d'arbitrage alors qu'il y en a une vingtaine pour l'école de ramassage. Tous pratiquent sur les tournois locaux : ça a été le cas des trois retenus pour Roland Garros. Et l'ambition est évidemment de faire mieux l'an prochain.