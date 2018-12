Début de saison sans neige pour Super Besse

Super Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

Le directeur de la station Super-Besse, Vincent Gatignol, a tout fait pour ouvrir un maximum de pistes, mais rien à faire, il n'y a pas assez de neige. Des dameuses sont allées chercher le peu qu'il était tombé en hauteur pour ouvrir les deux seules pistes vertes accessibles au public. Le temps pluvieux du début de semaine a fait fondre le peu de neige qu'il y avait sur les montagnes.

De l'accrobranche plutôt que du ski

Pour satisfaire les touristes venus skier, les activités estivales ont été rouvertes : la tyrolienne Fantasticable, le parcours d'accrobranche X'Trem Aventure de la Biche et la luge d'été. Deux tapis et le club de l'école de ski pour enfants sont également ouverts. Selon Vincent Gatignol, la semaine de Noël amène une clientèle plus familiale, souvent débutante et moins exigeante qu'au mois de janvier. Des touristes qui viennent autant pour passer un moment en famille que pour skier. "Ce sera des vacances au vert et reposantes" résume Emmanuelle, une touriste de Bretagne pas si déçue du manque de neige.

Les autres activités compensent au niveau du plaisir donné aux gens mais ne compenseront jamais les recettes que l'on peut faire sur le ski" - Vincent Gatignol, directeur de la station

Très peu de neige dans le Sancy © Radio France - Maud Calvès

La station a donc baissé ses tarifs de moitié, comptez 16 euros la journée, "il ne faut pas oublier l'énorme machine à faire tourner derrière" explique Vincent Gatignol. 80 saisonniers travaillent dans cette station, ils ont tous réussi malgré tout à occuper un poste. Bien que la station estime sa perte de chiffre d'affaire a 70% pour cette première semaine, notamment pour les magasins de location de matériels, les remontées ouvertes enregistrent entre 4 000 et 7 000 passages par jour. Un chiffre plutôt satisfaisant pour le directeur qui espère un beau manteau blanc avant la fermeture, le 15 avril.