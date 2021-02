Début des travaux de restauration du béton de Notre-Dame du Haut à Ronchamp, construite par Le Corbusier

Mardi 16 février 2021, un comité scientifique se réunit à Ronchamp. Ce comité va se ternir sur la colline de Bourlémont où a été inaugurée en 1955 la Chapelle Notre-Dame du Haut. Il doit valider le début du chantier de restauration.

C'est Le Corbusier qui a construit cette chapelle qui a marqué un tournant dans son œuvre. Au fil des décennies des fissures sont apparues dans le béton. Durant des années on a colmaté ces fissures avec parfois des joints en silicone, recouverts ensuite par de la peinture.

Depuis 15 ans, l'Association Œuvre Notre-Dame du Haut propriétaire de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNSECO, réfléchi à une solution plus durable pour restaurer ce béton qui vieillit. Après des années de réflexion, une méthodologie a été validée pour restaurer cette œuvre classée.

Les travaux vont enfin débuter en 2021 pour se terminer en 2024.

Début des travaux de restauration du béton de la chapelle Notre dame du Haut de Le Corbusier à Ronchamp.Façades Sud et Est © Radio France - Jean-François Fernandez

Restaurer du béton qui se fissure.

Si on sait très bien restaurer un monument en pierre de taille, le béton est en revanche plus contemporain et il a fallu s'entourer de spécialistes avant de savoir comment restaurer sans détériorer.

La restauration du faux rocher de Vincennes construit dans les années 30 a été la première restauration d'une structure béton en France. Un travail qui a été utile pour le protocole à mettre en place à Ronchamp.

Jean Jacques Virot, le président de l'Association Œuvre Notre-Dame du Haut explique que : "ce chantier de construction qui s'est déroulé de 1953 à 1955 s'est fait dans des conditions particulièrement rudes". Il y a eu le fameux hiver 54 célèbre pour l'appel de l'Abbé Pierre, "mais sur la colline il n'y avait pas d'eau pour les maçons, pas de route d'accès. Le Corbusier a tenu à réutiliser les pierres des précédentes constructions". Un forestier a monté avec son camion tous les matériaux qui n'étaient pas déjà sur place, comme le fer, le ciment pour le béton. Les restes de l'ancienne chapelle ont été réutilisés.

Jean-Jacques Virot, président AONH, Association Oeuvre Notre-Dame du Haut. © Radio France - Jean-François Fernandez

ll y a donc un mélange de pierres recouvertes de béton, et de squelettes avec armatures fer avec béton projeté. Il faut ajouter des fondations par endroit avec des pilotis. Autant de techniques de construction différentes qui entraînent des techniques de restauration différentes.

La technologie moderne : des tirants en carbone.

L'entreprise retenue pour mener cette restauration, c'est l'entreprise Albizzati de Danjoutin dans le Territoire de Belfort. Albizzati qui a une expérience dans les constructions d'exception et les restaurations classées. Albizzati a notamment construit le couvent saint Claire dessiné par Renzo Piano sur le site de la chapelle de Le Corbusier, ou encore restauré le Lion de Belfort.

Alain Albizzati explique par exemple que pour la tour Nord, qui est fissurée en son milieu, il va allier technologie moderne d'aujourd'hui au travail de maçon historique : "On est sur des pathologies particulières, liées au matériau béton, avec des technologies de réparation et de reprise qui sont assez sophistiquées, notamment par l'utilisation de tirants en carbone qui seront scellés et incorporés dans la structure pour la reprendre et rétablir l'intégrité structurelle de cette tour".

La tour Sud fissurée qui va recevoir des tirants en carbone © Radio France - Jean-François Fernandez

4 ans de travaux

Le chantier qui débute cette année, est divisé en 5 phases qui s'étalent jusqu'en 2024.

Jusqu’en octobre 2021, la tranche ferme concerne essentiellement la restauration de la façade sud (déjà commencée) et de la sous-face de la coque. Composée de 4 à 5cm de béton projeté sur structure de métal, la façade Sud est soumise aux fortes variations de températures, donc fissures. Décapage de la peinture pour repeindre. Relevés par drones point par point de la volumétrie. Mesures de protection de l'abri du pèlerin et de la maison du chapelain. De novembre 2021 à juillet 2022, restauration des façades Nord et Ouest, avec les deux tourelles en maçonnerie traditionnelle, problème de salpêtre. Décapage, reprise des fissures, étanchéité des vitrages et remise en peinture D’août 2022 à juin 2023, restauration de la façade Est et de la tour Sud-Ouest avec reprise de la grande fissure. De juillet 2023 à janvier 2024, restauration des badigeons intérieurs. De février à août 2024, Abri du pèlerin et maison du chapelain. Restauration des étanchéités et des menuiseries.

Echafaudages sur la façade Sud © Radio France - Jean-François Fernandez

2,3 millions d'Euros de travaux.

Le montant des financements publics est porté à 90%

50% : DRAC.

20% : région Bourgogne Franche-Comté.

20% : conseil départemental de la Haute-Saône.

10% L'association AONDH.

L'association doit donc financer de son coté 230 000 euros, soit 10% de la facture totale. Il y a des grands donateurs comme la société d'assurance CGPA qui a apporté en 2017 une aide de 30 000 Euros, le Crédit Agricole qui a versé 50 000 Euros. Des entreprises locales figurent aussi parmi les donateurs. Mais cela ne suffit pas, l'association a mis en place un partenariat de levée de fonds avec la Fondation du Patrimoine.

Ronchamp et ses trois monuments classés.

Benoit Cornu maire de Ronchamp et président des sites Le Corbusier se réjouit de ce début de travaux.

"On attendait depuis longtemps ces réparations de façades qui paraissent craquelées, qui peuvent aussi parfois inquiéter les visiteurs".

Ronchamp qui dispose sur son territoire de trois monuments classés, il y a bien sûr la chapelle Notre-Dame du Haut, mais aussi l'école en bois ou le puits sainte Marie