Début des festivités de Noël à Nîmes : "La magie de Noël l'emporte sur tout", lance Frédéric Pastor

"C'est toujours un moment attendu", reconnaît Frédéric Pastor sur France Bleu Gard Lozère. L'élu, adjoint au maire de Nîmes chargé des festivités, participera au lancement des festivités de Noël, ce vendredi 2 décembre. Au programme : des déambulations et un spectacle d'arts de rue avec la compagnie "Quidams", place Gabriel Péri.

Frédéric Pastor se félicite d'un "très beau programme", avec "des illuminations, des projections, des déambulations, une grande parade le 10 décembre". Les projections se concentreront surtout autour de la Maison Carrée, avec un thème autour de l'Unesco, et rien ne sera fait sur les arènes. Le musée du Vieux-Nîmes et l'horloge seront aussi illuminées par des projections.

Pas de patinoire, mais autant de décorations que d'habitude

Ces festivités sont lancées dans un contexte de crise énergétique. Mais pas question pour autant de réduire la voilure. "On garde la même amplitude sur les illuminations", assure Frédéric Pastor. "Nous avons un comportement vertueux depuis des années, puisque s'agissant des illuminations, ce sont des LED, et sur les les supports des illuminations, on est dans une base de produits qui sont totalement recyclés", détaille l'élu.

La mairie a cependant dit non à la patinoire. "Il faut s'adapter et être raisonnable", dit Frédéric Pastor, alors que des délestages et coupures temporaires de courant planent sur la France cet hiver. "C'est l'Etat qui décidera, nous on a prévu de belles illuminations, et c'est un moment important parce que c'est la magie de Noël, on en a besoin", résume-t-il.